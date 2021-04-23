【職場熱話】嫌公司工作太輕鬆　大部份時間在看手機　事主望轉工但怕新環境會更糟

在台灣，近日就有網民在討論區發帖，指自己目前工作很輕鬆，大部份時間都在看手機，但覺得現在這樣的生活不是自己想要的，也有想學的東西，於是去應徵新工作，但又事主害怕新環境會比現在還糟糕，於是上來問網民應如何選擇。

工作一：

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工作二：

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帖文一出，引來網民紛紛回應，不少網民都建議事主可以在選第一份工作，用空餘時間學習，「想學自己要的？妳目前工作時間蠻多的，卻沒去進修妳想要的，結論是妳想學什麼？目標在哪？還是只想換工作嚐鮮？拿三萬事情不多又不扣全勤一堆人搶著要，沒目標當然很無聊。」、「我只看對自己的未來是否有幫助，看環境下的工作夥伴是否能帶給你正向，以上是我認為比較重要的。」、「我個人會選上面，空閒時間去做自己有興趣的事情」、「我選一 多餘時間研究副業、投資或精進自己，穩定後再來考慮跳槽」

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責任編輯：黃苑筠