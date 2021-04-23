  • 29°C
香港時間 : 2021423日 (五) 18:48
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【本地創科】「居安抗疫」方案獲日內瓦發明展金獎　本地創科技術揚威海外

科技 18:21 2021/04/23

分享：

香港本地的物流及供應鏈多元技術研發中心（LSCM），近年就研發出不少創新方案，早前更於瑞士日內瓦國際發明展中奪得4個獎項，助香港創科揚威海外。（湯炳強攝）

近年創科已成為本地重點發展項目，疫情下發明的「居安抗疫」電子手環及監察系統，更成功地將創新科技融入抗疫工作。LSCM項目發展副總監梁俊偉表示，去年為配合政府實施強制居家檢疫措施，著手研發電子手環及背後的系統。

該方案中的電子手環、手帶均安裝追蹤裝置，使用藍芽低功耗技術，配合物聯網技術，可確保檢疫人士處身檢疫地點，如偵測到異常情況會發出聲響。梁俊偉表示，疫情過後，該方案都可繼續使用。「可用在樂齡科技項目上，為獨居長者配戴，防走失以保障安全。」他補充，該方案亦得到外國政府垂青。「早前百慕達以及夏威夷的當地政府都有使用該手環技術，以加速旅遊業復甦。」該方案早前就贏得日內瓦發明展金獎，為香港創科界爭光。

＞＞＞【蘋果新品】蘋果新產品　邊樣先係最正？

精確定位技術適合香港場景

其次，智慧城市方案亦是近年熱門之一，來自香港理工大學土地測量及地理資訊學系的陳武教授，就帶領團隊研發出城市無縫定位系統，並奪得日內瓦發明展銀獎。陳武表示，現時地圖導航愈益普及，但地圖定位技術就仍有很大進步空間。「目前普遍智能電話的GPS地圖定位精度約10米，在香港的範圍而言，該誤差可令定位隔了一條街。」

    點擊圖片放大
    +4
    +3

陳教授團隊就利用差分全球導航衛星系統（DGNSS），整合微機電系統（MEMS）慣性傳感器及街道三維模式，改善全球衛星導航系統（GNSS）多路徑誤差。「團隊在灣仔及旺角鬧市測試，定位精度能達1米。」他透露，未來可與芯片商合作，將技術融入智能裝置芯片，亦可將技術融入智能電話的軟件當中，讓定位更準確。

目前華為、百度等科技企業都有興趣，而物流公司亦可以利用該技術發展獨立系統。

機械人使用是大趨勢

近年區塊鏈應用不少，特別是金融業界，希望以之代替紙張等交易文件，提升整體效率及準確度。LSCM高級系統架構師周可穎表示，技術可用於保險業，留意到現時投保人遞交申請時，往往需要提供過往索償紀錄，但真確性成疑。「不同保險公司若透過區塊鏈技術能互通消息，不僅能使流程更順暢，減少紙張使用，節省營運成本，同時避免虛假保單等問題出現。」他補充，今年稍後將與幾家保險公司測試技術，預計2023年或2024年推出市場。該「保險鏈」技術早前亦獲得日內瓦發明展銀獎。

疫情下，機械人已經融入各種環境。LSCM研究及技術開發副總監羅恩妮博士表示，機械人逐漸融入人們生活，以往需要大量人力資源去找到參數，模擬不同場景去採樣，而現時就可以使用深度學習技術。羅博士團隊就在機械人上安裝光學雷達，並利用深度學習技術，分析採集到的參數，篩選出最適合的數據使用以訓練機械人。「通過深度學習技術，機械人能預測出場景變化，避開障礙物傳遞各種用品，未來可根據使用場景調整機械人。」早前該技術亦獲得日內瓦發明展銀獎。

＞＞＞【Tesla自動駕駛Bug】美媒測試揭Autopilot安全機制弱點　無發現車主離開駕駛座

記者：李彥煒

相關文章

【物流大擠塞】受全球貨運影響　美國珍珠奶茶將於數月內持續缺貨
2021/04/17
【物流大擠塞】受全球貨運影響　美國珍珠奶茶將於數月內持續缺貨
【數碼轉型】雲端市場火熱　技術衍生新業務　直播與智能物流成新趨勢
2021/01/11
【數碼轉型】雲端市場火熱　技術衍生新業務　直播與智能物流成新趨勢
【福布斯2021】全球區塊鏈50強出爐　供應鏈、物流為主導
2021/02/04
【福布斯2021】全球區塊鏈50強出爐　供應鏈、物流為主導
【物流業數碼轉型】疫下全球貨運需求增　FedEx善用科技工具減低物流成本
2021/04/21
【物流業數碼轉型】疫下全球貨運需求增　FedEx善用科技工具減低物流成本
百慕達 電子手環 物聯網 晶片 保險公司 區塊鏈 日內瓦 夏威夷 深度學習 旺角

下一篇文章

【Tesla自動駕駛Bug】美媒測試揭Autopilot安全機制弱點　無發現車主離開駕駛座
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【iPad Pro價格比拼】全球2021 iPad Pro邊度最平？美國、香港最平　巴西貴兩倍
【iPad Pro價格比拼】全球2021 iPad Pro邊度最平？美國、香港最平　巴西貴兩倍
小米手環6正式登港售299元　支援血氧檢測、心率及睡眠監測
小米手環6正式登港售299元　支援血氧檢測、心率及睡眠監測
【機迷熱話】用戶投訴Switch無法開機　任天堂官方分享解決小技巧
【機迷熱話】用戶投訴Switch無法開機　任天堂官方分享解決小技巧
【WhatsApp】WhatsApp帳戶被盜　用戶應如何自救？
【WhatsApp】WhatsApp帳戶被盜　用戶應如何自救？
【連手機App印相】Fujifilm X 任天堂推特別版列印機、限量比卡超造型矽膠套！
【連手機App印相】Fujifilm X 任天堂推特別版列印機、限量比卡超造型矽膠套！
【Tesla車禍奇案】Elon Musk回應Telsa車禍：與Autopilot系統無關
【Tesla車禍奇案】Elon Musk回應Telsa車禍：與Autopilot系統無關