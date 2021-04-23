【本地創科】「居安抗疫」方案獲日內瓦發明展金獎　本地創科技術揚威海外

▲ 香港本地的物流及供應鏈多元技術研發中心（LSCM），近年就研發出不少創新方案，早前更於瑞士日內瓦國際發明展中奪得4個獎項，助香港創科揚威海外。（湯炳強攝）

近年創科已成為本地重點發展項目，疫情下發明的「居安抗疫」電子手環及監察系統，更成功地將創新科技融入抗疫工作。LSCM項目發展副總監梁俊偉表示，去年為配合政府實施強制居家檢疫措施，著手研發電子手環及背後的系統。

該方案中的電子手環、手帶均安裝追蹤裝置，使用藍芽低功耗技術，配合物聯網技術，可確保檢疫人士處身檢疫地點，如偵測到異常情況會發出聲響。梁俊偉表示，疫情過後，該方案都可繼續使用。「可用在樂齡科技項目上，為獨居長者配戴，防走失以保障安全。」他補充，該方案亦得到外國政府垂青。「早前百慕達以及夏威夷的當地政府都有使用該手環技術，以加速旅遊業復甦。」該方案早前就贏得日內瓦發明展金獎，為香港創科界爭光。

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精確定位技術適合香港場景

其次，智慧城市方案亦是近年熱門之一，來自香港理工大學土地測量及地理資訊學系的陳武教授，就帶領團隊研發出城市無縫定位系統，並奪得日內瓦發明展銀獎。陳武表示，現時地圖導航愈益普及，但地圖定位技術就仍有很大進步空間。「目前普遍智能電話的GPS地圖定位精度約10米，在香港的範圍而言，該誤差可令定位隔了一條街。」

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陳教授團隊就利用差分全球導航衛星系統（DGNSS），整合微機電系統（MEMS）慣性傳感器及街道三維模式，改善全球衛星導航系統（GNSS）多路徑誤差。「團隊在灣仔及旺角鬧市測試，定位精度能達1米。」他透露，未來可與芯片商合作，將技術融入智能裝置芯片，亦可將技術融入智能電話的軟件當中，讓定位更準確。

目前華為、百度等科技企業都有興趣，而物流公司亦可以利用該技術發展獨立系統。

機械人使用是大趨勢

近年區塊鏈應用不少，特別是金融業界，希望以之代替紙張等交易文件，提升整體效率及準確度。LSCM高級系統架構師周可穎表示，技術可用於保險業，留意到現時投保人遞交申請時，往往需要提供過往索償紀錄，但真確性成疑。「不同保險公司若透過區塊鏈技術能互通消息，不僅能使流程更順暢，減少紙張使用，節省營運成本，同時避免虛假保單等問題出現。」他補充，今年稍後將與幾家保險公司測試技術，預計2023年或2024年推出市場。該「保險鏈」技術早前亦獲得日內瓦發明展銀獎。

疫情下，機械人已經融入各種環境。LSCM研究及技術開發副總監羅恩妮博士表示，機械人逐漸融入人們生活，以往需要大量人力資源去找到參數，模擬不同場景去採樣，而現時就可以使用深度學習技術。羅博士團隊就在機械人上安裝光學雷達，並利用深度學習技術，分析採集到的參數，篩選出最適合的數據使用以訓練機械人。「通過深度學習技術，機械人能預測出場景變化，避開障礙物傳遞各種用品，未來可根據使用場景調整機械人。」早前該技術亦獲得日內瓦發明展銀獎。

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記者：李彥煒