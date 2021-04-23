【環保商機】消費者重視可持續性　願付更高價購買

▲ Adidas自2016年起與環保組織Parley for the Oceans合作，推出利用海洋塑膠及廢物生產的運動鞋。

隨著大眾對產品的生產過程有更深入的了解及興趣，不少消費者在購物時，都會考慮品牌及其產品的可持續性。

市場研究公司NPD高級體育行業顧問Matt Powell接受外媒Business Insider訪問時指，年輕人非常關注自己的購買行為為環境帶來什麼影響。因此他認為，可持續性是零售業的重要發展方向，而消費者亦願意為可持續性產品支付更高價錢。

生產方式漸獲關注 環保物料成新寵兒

報道指出，隨著運動風氣盛行，運動用品的銷售在近年都有增長，每年生產的運動鞋超過230億對。可是，有不少新鞋仍是使用塑膠物料和橡膠製成，過程中亦會產生大量二氧化碳。平均而言，要完全分解一對鞋，需要30至40年的時間。

Powell指，過往消費者在購物時，都只會考慮到產品的款式風格和技術創新等。直至近年，不少消費者都期望自己能成為負責任的買家，尤其年輕消費者。「有見及此，不少運動品牌近年都研發，如何利用環保物料和更可持續的生產方式去製造運動鞋。」Powell預料，不論是大型品牌或是初創小企，生產可持續性產品將會是未來的重要發展理念。

Nike研再生皮革 Adidas與環保組織合作

事實上，可持續的生產方式五花八門，不同品牌都有其方式和設計方向。以Nike為例，該品牌早於2018年成為業內使用回收聚酯纖維率最高的品牌，從2010年至2018年共使用64億個塑膠水樽去製造鞋類或服裝產品。

在2019年，Nike亦推出以Flyleather物料製造的運動鞋。Flyleather是由至少50％的再生皮革纖維製成的新材料。去年，該品牌亦以再生橡膠製作鞋底。報道指，Nike現時共有約900種商品，當中有至少20％的回收材料製成的。



除了Nike外，Adidas亦與環保組織Parley for the Oceans合作，推出利用海洋塑膠及廢物生產的運動鞋。由2016年至2020年，Adidas共有2000萬對的運動鞋是由海洋再生材料製造。同時，Adidas亦為其旗艦級跑鞋Ultra Boost等主要鞋款推出海洋再生材料版本，吸引消費者購買。

責任編輯：楊匡然