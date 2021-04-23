【英倫的天空@iM網欄】英國最有錢又快樂城市，究竟St Albans 有乜好？

被譽為英國最有錢又快樂的城市之一，聖奧爾本斯 St Albans究竟有幾好? 講起 St Albans 這個城市，必須談談 St Albans這個名的由來， 這地方在公元三世紀時出現了英國第一位聖人；為紀念 Alban s 為了基督教而殉道， 所以之後亦在此地方興建了一間非常出名又出色的 St Albans Abbey, 而人們的生活就圍著 Abbey 修道院而發展。可能地靈人傑，天主保佑下， 這裡的居民都非常長壽；平均年齡為 83.7 歲。咁長壽都要講健康同財力；沒錯、St Albans 的人平均入息竟然是全英之冠，連倫敦同劍橋都在它後面。 你話佢係咪好巴閉呢！

究竟 St Albans 在那裡呢？它位於出倫敦以北，Hertfordshire裏面數一數二的城鎮。以大倫敦而言； St Albans 可以說是近住大倫敦； 如果駛車約個半小時左右就入返到倫敦唐人街。

St Albans 嘅環境非常優美, 由於係早開發的郡地，除了中世紀的建築物外, 亦加入維多利亞時期的建築。這裡比較傳統英國風情， 讓您感受英國典雅優閒的個性。除了富有歷史的修道院之外， 亦有佔地一百畝的 Verulamium Park 中央公園，綠草如茵，湖光景致，盡入眼簾。走進St Albans High Street 市鎮街道小巷內；百貨購物一應俱全， 亦保留著很多特色的小商店小商戶，不像其他新城市， 全部都係你見慣見熟的品牌。每星期日市政府會舉辦特色市集活動， 看看藝人街頭競技，小檔小戶擺賣古董家具及籂物，尋寶、尋樂， 典型的英國假期生活。

St Albans 吸引了很多中產及以上階級的家庭入住，這裡主要是白人區； 人口亦不擠迫；大約六萬多人左右；加上 St Albans 有優良的校網；好多名校包括私校，官校水準都非常之高。 私校方面有男校 St Albans School, 女校 St Albans High School for Girls，排名相當了得。官校方面 Outstanding 級別的中學也有好幾間，包括 Beaumont School，St Albans Girls School 及Sandringham School 等。

St Albans 交通亦非常方便；區內有兩條不同的火車線、分別是St Albans City Station, 經過 Mill Hill, West Hampstead 出 StPancras 的快車只需二十分鐘；另一條火車線由 St Albans Abbey Railway Station 出發，入倫敦途經Watford，Bushey，Wembley 至 Euston 倫敦市中心亦是一小時左右， 絕對滿足到要到倫敦工作的朋友。加上現在亦流行部份時間在家工作 , St Albans 的優美大自然環境，近郊的生活元素就更加滿足到追求寧靜， 遠離塵囂的新一代英國人的要求。

樓價方面，其實不比倫敦平！如果你選獨立屋要大概1,000, 000鎊以上，不得不提的是，買樓需要小心， 因為這裡的樓房有一定的年數，遇着老人家戶主割愛出讓， 買樓可能要再預一筆裝修費用。租金相對反而不太貴，兩房單位， 千三四磅都會搵到一間。三房連後花園的排屋約兩千磅左右一個月。 其實都好合理。如果一家人想住近倫敦， 又想讓小朋友入讀優質的學校，不妨考慮下St Albans這個夢境一般的快樂市鎮！

作者_大衞叔叔（姚大衞）簡介： 為Hopeland Academic總監，多年來因工作原因一直於香港和英國兩地遊走。他熟悉英國的生活環境，不論是居住投資，移民政策、或是家長最關注的英國升學，大衞叔叔也樂意分享個人經驗和心得。

更多英倫的天空@大衞叔叔（姚大衞）的文章請按此。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！