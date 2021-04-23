【英倫的天空@iM網欄】英國最有錢又快樂城市，究竟St Albans 有乜好？

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被譽為英國最有錢又快樂的城市之一，聖奧爾本斯 St Albans究竟有幾好? 講起 St Albans 這個城市，必須談談 St Albans這個名的由來， 這地方在公元三世紀時出現了英國第一位聖人；為紀念 Alban
究竟 St Albans 在那裡呢？它位於出倫敦以北，Hertfordshire裏面數一數二的城鎮。以大倫敦而言； St Albans 可以說是近住大倫敦；
St Albans 嘅環境非常優美, 由於係早開發的郡地，除了中世紀的建築物外, 亦加入維多利亞時期的建築。這裡比較傳統英國風情，
St Albans 吸引了很多中產及以上階級的家庭入住，這裡主要是白人區；
St Albans 交通亦非常方便；區內有兩條不同的火車線、分別是St Albans City Station, 經過 Mill Hill, West Hampstead 出 StPancras 的快車只需二十分鐘；另一條火車線由 St Albans Abbey Railway Station 出發，入倫敦途經Watford，Bushey，Wembley 至 Euston 倫敦市中心亦是一小時左右，
樓價方面，其實不比倫敦平！如果你選獨立屋要大概1,000,
作者_大衞叔叔（姚大衞）簡介：
為Hopeland Academic總監，多年來因工作原因一直於香港和英國兩地遊走。他熟悉英國的生活環境，不論是居住投資，移民政策、或是家長最關注的英國升學，大衞叔叔也樂意分享個人經驗和心得。
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撰文 : 大衞叔叔（姚大衞）
欄名 : 英倫的天空