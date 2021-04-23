【業績|內銀股】招行第一季純利按年升15%　不良貸款餘額增4.4億元人幣

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【bitcoin】加密貨幣走勢分化 比特幣市佔率3年來首次跌至50%以下（第二版附短片）
中資金融股陸續公布季績，打頭陣的大型內銀招行 （03968） 第一季淨利潤320.2億元人民幣（下同），按年多賺15.2%。季內，招行淨息差按季有回升跡象，但資產質素則相對受壓，信用減值損失按年升0.94%至205.4億元，不良貸款餘額按季升4.4億元至540.6億元。
季內，招行營業總收入841.9億元，按年升10.9%。其中，淨利息收入按年升8.2%至495.2億元，期內淨利息收益率2.52厘，按年及按季分別跌4個基點及升11個基點。
非利息淨收入方面，手續費及佣金淨收入272億元，按年升23.3%。
資產質素方面，招行不良貸款餘額540.6億元，較上年末增加4.42億元，不良貸款率1.02%，較上年末下降0.05個百分點；撥備覆蓋率438.88%，較上年末上升1.2個百分點。
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編輯：趙穎妍