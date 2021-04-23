【ET講股通】梁耀康：升市成交縮 先買強股 同場加映答股環節（立即收看）（第二版︰加入文字內容）

恒指全日升323點，收報29078點，大市總成交近1,430億元。認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，美國總統拜登擬大幅上調富人稅，拖累道指隔晚跌逾300點。上證方面，短期料在3400至3500點間上落。

港股今日表現不俗，惟成交略為遜色。展望後市，且看資金會否重新流入較為低估的資產。升市成交縮，可考慮出擊強股。

藥明生物小米等可留意

生物科技股近日走勢較強，藥明生物 （02269） 升4.4%至115元，可望挑戰高位，止蝕則用100元。

小米 （01810） 升2.3%至27.05元，亦可留意，惟宜突破27.5元始追入，有望上望30元以上水平，止蝕則用24.5元、24元。

港交所 （00388） 升1.3%至484.8元，首關上望504元，止蝕則用453元。

石藥 （01093） 升3.3%至9.92元，阻力看10.08元，若突破可看11.12元，止蝕用9.15元、9元。

舜宇 （02382） 升0.4%至197.1元，只要沿升軌而上，則仍有機會破頂，若失守185元水平則止蝕。

除了以上股份，部分龍頭科技股如騰訊 （00700） 、美團 （03690） 亦可留意，惟宜嚴控注碼。

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