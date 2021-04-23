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【有相睇】上水天巒淪「蝕讓之城」　單位有千呎花園都輸錢　11年蝕422萬元

股樓投資 17:36 2021/04/23

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新盤有價有巿，帶動二手樓價齊升，惟在樓巿亢奮下，仍有不少新界豪宅頻頻錄得蝕讓成交，其中上水天巒更是重災區。中原譚永康說，上水天巒洛卡諾大道單號屋，實用2425平方呎，附約1406平方呎花園，原叫價約3,900萬元放盤，終減價160萬元，以3,740萬元易手，實用呎價約15,423元。譚永康續說，新買家為用家，見單位價錢合理，即購入單位自用。據了解，原業主於2010年以4162萬元購入上址，持貨11年，現賬面勁蝕422萬元。

單位相片

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有區內代理透露，上述單位原業主當年豪擲逾1.2億元連購天巒4幢洋房，其中1伙於去年10月易手，帳面勁蝕677萬元，目前另有兩伙洋房以蝕本價放售。代理解釋指，天巒此類新界洋房，早年多由內地客撐起，惟目前內地客銳減，便屢現蝕讓成交，而且與市區洋房相比，新界洋房明顯比下去，如位置隔涉，租金回報率低。

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撰文 : 黃卓賢

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