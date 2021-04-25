【陽光旅途@iM網欄】千年古都長安城 古今中外皆聞名

近年政府一直希望提高港人對祖國的歸屬感及培養愛國情懷。不知道大家是否認同香港人在回歸前反而比現在更愛國。筆者認為其中除了因為港人失去了一份優越感外，更因為對祖國的認識不足。從前英國人在教育開始，中國歷史為必修科，一直告訴我們只是殖民地人，而非英國人。反而回歸後教育局居然可笑把初中史剔出必修課程，直接減低學生對中國認識的機會。在去年才正式重新把中史加入初中課程。亡羊補牢未為晚也，希望香港失敗的教育可以重回正軌。如果大家想瞭解中國歷史的開端，一定要到古都長安一遊。

長安即今天陝西省的西安市及其周邊，是我國黃河流域的古文明發源地之一，與雅典、開羅、羅馬並稱世界四大古都，而且亦是我國建都最早的古城。根據記載，自三千多年前的西周開始一直到唐代，前後共有十三個王朝定都於此。同時在漢武帝第一次派張騫出使西域，亦是從西安出發歷時十一年，成功開拓絲綢之路。由於西安一直作為往來中國重要之地，漸漸成為多樣人種和不同宗教共存的文化樞紐，其優越的地理位置使其成為千年之都。

由於西安有如此豐富的歷史背景，可以參觀的景點亦實在太多，很難一一為大家介紹，今天集中介紹一些西安市區的景點。在市中心就可以輕易找到西安古城牆。明朝初年，朱元璋認為長安是一個很重要的軍事重地，於是設立了「西安府」(也就是西安名字的來由)，並在唐長安城的皇城基礎上修築了「西安城牆」，這也是中世紀後期中國歷史上最著名的城垣建築之一，更是我國至今保存最完整、規模最大的城牆。朱元璋除了修築了城牆外，亦興建了鐘樓和鼓樓，兩者皆為同類建築物中保存得最好的。鐘樓與鼓樓相對峙，兩樓遙相輝映，故有「姊妹樓」和「文武樓」之稱，是西安的標誌性建築。

▲ 大雁塔及音樂噴泉

▲ 西安鐘樓夜色

西安除了明朝建築外，在唐朝時亦遺下了很多歷史痕跡，如「大雁塔」及「慈恩寺」。創建於唐代，已有1350餘年歷史，是李治為追念其亡母文德皇后，報答慈母的養育恩德而建造此寺，故名“慈恩寺”。玄奘亦曾在這裡主持寺務，領管佛經譯場，創立佛教宗派。寺內的大雁塔又是他親自督造的。因此大慈恩寺又是中國佛教法相唯識宗的祖庭。在大雁塔前有一個音樂噴泉，亦吸引很多遊客前來觀賞。如果想穿越到唐代，可以參觀「大唐芙蓉園」，它是一個耗資十三億人民幣興建的大型皇家園林式文化主題公園。

在西安最使我感興趣的，一定是「陝西歷史博物館」。它是一座國家級的綜合性歷史類大型博物館，1991年落成開放，館藏文物37萬餘件，從遠古人類時期使用的簡單石器，至1840年前社會生活中的各類物品都有，當中的唐代展品更讓人讚嘆不已！相信一定讓大家能更深入認識我國的一些歷史！下星期再為大家介紹一下西安的周邊，還有很多重要的歷史景物！

▲ 陝西省博物館內的唐代文物展覽

▲ 博物館外與兵馬俑複製品合照

▲ 忘記介紹的回民美食街

作者_Sunny左文偉簡介： 資深旅遊人，現任職某大旅行社高層。熱愛旅遊，已走遍七大洲，更曾在國外工作、生活及創業。和你分享旅途中的見聞與感受。

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