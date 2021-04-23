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【加密貨幣】比特幣一度跌穿4.9萬美元　專家分析指跌幅或達50%

股樓投資 19:31 2021/04/23

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根據彭博報導，包括比特幣在內的加密貨幣市場正經歷暴跌，總市值在近24小時內縮水逾2,600億美元。本周五（23日）比特幣曾一度跌穿49,000美元，最新報49,697美元，跌幅收窄至8.3%。

不過從技術指標來看，比特幣已失守50天移動平均綫，是自2014年以來首次，此前比特幣已連續193日處於這一平均綫上方。市場擔憂比特幣熱潮正在降溫，未來或經歷大幅調整，有專家甚至認為比特幣價格或會腰斬。

Guggenheim Investments向來是比特幣大好友，該公司投資總監Scott Minerd表示，目前比特幣正處於巨大泡沫中，他預計會本輪調整幅度可能為50%，即跌至20,000至30,000美元區間。不過Scott Minerd亦強調，比特幣此前亦有經歷過類似跌幅，他認為下跌恰恰是比特幣長期牛市中的一部分，並重申比特幣價格可上望40萬至60萬美元之間。

有分析認為，比特幣周五急挫或與美國總統拜登（Joe Biden）擬資本利得稅有關，據報拜登計劃對富人徵收高達43.4%的資本利得稅，以支持其「美國家庭計劃」。而美國投資者若是持有比特幣超過一年以上，就需要在出售時繳納資本利得稅。

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編輯：李勝男

財務自由 拜登 利得稅 比特幣

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