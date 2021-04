馬斯克豪擲1億美元獎金 減全球二氧化碳排放

全球領袖近日舉行氣候峰會,商討如何解決氣候變化問題,多國作出減排承諾。Tesla創辦人馬斯克亦有意加入幫助地球行列,提出一旦有關能夠提出大規模減少二氧化碳排放的方法,便可獲得1億美元獎金,並在世界地球日提供更多賽事詳情。

馬斯克(Elon Musk)在周四(22日)直播中,接受XPRIZE主席迪亞文迪斯(Peter Diamandis)訪問時,談及1億美元(約7.78億港元)獎金計劃的願景。馬斯克表示,

「現時我們只有一個地球,即使是千分之一機會出現災難-為何我們要冒這風險,這太過瘋狂!」(Right now we've only got one planet.Even a 0.1 per cent chance of disaster — why run that risk? That's crazy!)