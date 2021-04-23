馬斯克豪擲1億美元獎金 減全球二氧化碳排放

全球領袖近日舉行氣候峰會，商討如何解決氣候變化問題，多國作出減排承諾。Tesla創辦人馬斯克亦有意加入幫助地球行列，提出一旦有關能夠提出大規模減少二氧化碳排放的方法，便可獲得1億美元獎金，並在世界地球日提供更多賽事詳情。

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馬斯克（Elon Musk）在周四（22日）直播中，接受XPRIZE主席迪亞文迪斯（Peter Diamandis）訪問時，談及1億美元（約7.78億港元）獎金計劃的願景。馬斯克表示,

「現時我們只有一個地球，即使是千分之一機會出現災難－為何我們要冒這風險，這太過瘋狂！」（Right now we've only got one planet.Even a 0.1 per cent chance of disaster — why run that risk? That's crazy!）

至於火星移民計劃，有人認為只是為富人安排的逃離計劃，馬斯克則笑說表示並非如此，正如任何以往有過的歷險，死亡在火星探險過程中不可避免，或是暗示富人可能亦是探險中的犧牲品。

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億元獎金計劃要求參賽者需在1年內，先提出可持續發展的方法，每年減少1000噸二氧化碳排放，再建構一個可以每年減少百萬噸排放的模型，最後加上一個未來可以十億噸減排的計劃。評審最終在4年後，會選出1名優勝者，獨得5,000萬美元（約3.89億美元）。另外3,000萬美元（約2.33億港元）會由最多3名亞軍瓜分。XPRIZE亦會撥款最多500萬美元（約3,890萬港元），資助學生參賽。

責任編輯：吳漢培