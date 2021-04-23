【市道回暖】港第二季營商氣氛有改善　多個行業招聘意欲趨穩

政府統計處今日（23日）發表第二季業務展望按季統計調查，結果顯示，隨着本地疫情緩和，整體營商氣氛有所改善，其中住宿及膳食服務業的營商氣氛見到尤為顯著的改善，同時，多個行業的招聘意欲有趨穩跡象。

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與第一季統計調查的結果比較，預期第二季的業務狀況較上一季為佳的受訪者的比例上升至16%，而第一季的相應比例為9%。另一方面，預期業務狀況較上一季為差的受訪者的比例則由第一季的26%下降至第二季的16%。



按行業分析，在住宿及膳食服務業和製造業中，預期第二季其業務狀況較上季為佳的受訪者比預期業務狀況較差者為多。然而，在建造業和運輸、倉庫及速遞服務業中，預期業務狀況較差的受訪者則比預期業務狀況較佳者為多。



在不少涵蓋行業中，受訪者總體而言預期第二季的就業人數與第一季相比大致維持不變。在住宿及膳食服務業中，有較多的受訪者預期第二季其就業人數較第一季上升。另一方面，在零售業和運輸、倉庫及速遞服務業中，預期其就業人數下降的受訪者則比預期上升者為多。



至於貨品售價或服務收費方面，在大部分涵蓋行業中，受訪者總體而言預期第二季與第一季相比大致維持不變。然而，在建造業中，有顯著較多的受訪者預期第二季其投標價格較第一季下降。

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責任編輯：蘇穎琪

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