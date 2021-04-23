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【美股焦點】「契媽」Cathie Wood力撐Coinbase　連續七日密密掃貨

股樓投資 18:21 2021/04/23

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美國最大加密貨幣交易所Coinbase（COIN）上周三（14日）於美國上市之後，引起市場廣泛關注。科技股女神、有「連登契媽」之稱的Cathie Wood向來曾比特幣大好友，近期她旗下Ark Investment連續七個交易日購入Coinbase。

Cathie Wood周四買入以下股票：

    點擊圖片放大
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根據ARK官網公開的交易紀錄顯示，本周四（22日）她合共買入超25萬股Coinbase，斥資逾7,000萬美元，當中ARKK買入約19.5萬股，ARKW買入約5.5萬股，令其佔基金倉位分別增至0.77%及0.22%。

Coinbase的收入主要來源自用家交易比特幣等加密貨幣時的抽成，故與比特幣走勢密切相關。比特幣本周步入調整階段，Coinbase股價亦同步下跌，本周五（23日）盤前報284美元，已經低於其上市參考價的288美元。

【bitcoin】土耳其禁以虛擬貨幣支付 加密貨幣破頂後急跌 比特幣昨晚急跌逾一成 【下一頁

據報美國總統拜登（Joe Biden）擬對富人徵收高達43.4%資本利得稅，未來還將進一步對比特幣造成壓力。事關美國投資者若是在持幣超過一年以上，就需要在出售食需要繳納資本利得稅。本周五比特幣急跌近1成，一度跌穿49,000美元，最新報49,285美元。

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編輯：李勝男

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