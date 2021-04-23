3月消費物價指數出爐 整體消費物價按年上升0.5% 基本通脹率同樣上升

政府統計處周五(23日)公布2021年三月份消費物價指數，整體消費物價按年升0.5%，較2021年1月份及2月份合計的平均升幅的1.1%為低，而基本通脹率為0.2%，高於2021年1月份及2月份合計的平均變動率，主要的原因是外出用膳費用和豬肉價格上升所導致。

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綜合消費物價指數在2021年3月份按年變動率為0.5%，較2月份的相應變動率為高。而剔除所有政府一次性紓困措施的影響，綜合消費物價指數在2021年3月份的按年變動率則為0.2%，亦較2月份的相應變動率為高。經季節性調整的綜合消費物價指數，截至2021年3月，3個月的平均每月變動率為0.4%，而剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應的變動率則為0.2%。

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政府發言人指，由於食品價格升幅加快，三月份基本消費物價轉為按年輕微上升0.2%。不過，私人房屋租金進一步下跌，同時消費物價指數其他主要組成項目承受的價格仍有輕微壓力。發言人又稱，由於環球和本地經濟活動尚未從早前的深度衰退全面恢復過來，整體物價壓力在短期內應會維持溫和。

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責任編輯：羅浩濂