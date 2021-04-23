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【香港創業節】StartmeupHK創業節5月24日揭幕　續以線上形式舉行

商業 17:08 2021/04/23

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投資推廣署今（23日）舉行媒體發布會，宣布2021年度StartmeupHK創業節將於5月24至28日在網上舉行。

由投資推廣署主辦的香港年度初創盛事StartmeupHK創業節，去年受疫情影響，將實體活動全面改為虛擬活動。而今年的StartmeupHK創業節活動，也將再度移到虛擬世界進行。投資推廣署今（23日）舉行媒體發布會，投資推廣署署長傅仲森宣布，2021年度StartmeupHK創業節將於5月24至28日在網上舉行。

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傅仲森在會上提及，去年爆發的新冠肺炎疫情，促使全球經濟正面對前所未見的挑戰，但同時亦為初創企業開拓出新機遇。他透露，去年香港總計有3,360間初創公司 ，比2019年增加6%，其中金融科技、電子商貿、物流科技，都是目前初創公司數量最多的行業。他解釋，尤其電子商貿在疫情爆發後成為焦點，也成為後疫情時代投資主軸，為相關初創帶來顯著機遇。

投資推廣署署長傅仲森提及，新冠肺炎疫情促使全球經濟正面對前所未見的挑戰，但同時亦為初創企業開拓出新機遇。（曾曉汶攝）

傅仲森也表示，盼在5月舉行的創業節，能為初創企業創業、投資者、業界領袖、學生及學者提供一個獨特的平台，交流想法並建立聯繫。資料顯示，一連5日舉行的創業節將會包括14場主要活動，屆時全球人士均可免費報名和參與。

參加者亦可額外付費參與星級環節，例如由Finnovasia主辦的「SHAPERZ-中小企的科技盛會」香港啟迪中心主辦的「大灣區科技創新論壇」，以及WHub主辦的「Scaleup Impact Summit」，了解人工智能，金融科技，ESG（環境，社會和企業管治），智慧城市，醫療保健，房地產科技（PropTech）及大灣區發展的影響等主題。

傅仲森：暫沒有證據顯示外資流走

至於被問及疫情及政治因素，有否影響外國投資者的態度時，傅仲森則認為，目前沒有證據顯示有外資流走，而同樣也看不到有公司撤離。他強調每年都會有公司來港或撤出加入，趨勢並沒有太大改變。

如欲了解更多StartmeupHK創業節資訊，請瀏覽網站：http://www.startmeup.hk/startmeuphk-festival-2021

【倫敦商機】創科有市場　香港南豐作坊倫敦新據點今夏開幕　推動可持續發展（多圖）

記者：曾曉汶

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