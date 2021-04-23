英女王每周親自上堂 教威廉將來點做國王

▲ 有王室傳記作家透露，英女王每周都親自上堂傳授威廉王子為君之道，為將來接棒成為英國君主做準備。

英女王伊利沙白二世年事已高，外界不時有傳言指英女王有意退位，英國王室繼承權受到關注。有王室傳記作家透露英女王一直十分重視威廉王子的教育，每周都親自上堂傳授威廉王子為君之道，為將來接棒成為英國君主做準備。

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尼科爾（Katie Nicholl）為英國王室傳記作家，曾以凱特王妃（Kate）為主角撰寫《Kate：The Future Queen》一書。尼科爾接受英國雜誌訪問時，透露英女王（​Queen Elizabeth II）不只是君主，更是一個愛錫孫兒的祖母。

尼科爾指英女王對孫兒威廉王子（Prince William）期望甚殷，多年來都有指導威廉如何成為一個稱職的英國君主。她更透露威廉自1995年於伊頓公學（Eton College）讀書開始，每逢星期日都會拜訪英女王。威廉期間可以與英女王單對單交談，並向祖母提出自己的想法。

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據悉，威廉每周一次的到訪較為低調，當時他的同學也不知情。威廉拜訪英女王期間也有機會與祖父菲臘親王（Prince Philip）見面，英女王與威廉的關係也更親近。

尼科爾指出，正如英女王童年時曾受祖父喬治五世（George V）悉心教導，英女王也希望每周抽一些時間來上課，有更多機會指導威廉。

按照英國王室目前的繼承順位，英女王長子查理斯（Prince Charles）為第一順位繼承人，威廉排行第二，而威廉長子喬治王子（Prince George）則排行第三。

責任編輯：鄭錦玲