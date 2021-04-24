▲ 【美國加稅】拜登提高富人稅稅率不利股市 哪些股份最高危？

美國總統拜登據報計劃提議將富人的資本利得稅率提高近一倍至39.6%，加上現有的投資收益附加稅，意味著投資者的聯邦資本利得稅率最高將達到43.4%。消息出爐後，美股突然插水。分析指出，計劃有可能引發未雨綢繆性拋售，高估值的股份及科技股可能成為沽售對象。另外，海外收入甚豐的科技巨頭也可能成為拜登的開刀對象。

拜登擬對富人徵收高達43.4%資本利得稅 部分所得將用於「美國家庭計劃」【下一頁】

加稅不利股市

外電報道，拜登計畫把富人資本利得稅稅率提高近一倍之後，美國股市應聲下跌，標普500指數一度下挫逾1%，但相比指數過在過去13個月高達85%的回報率，跌幅不值一提。大多數機構投資者表示，將靜候該法案的進展，不會輕率採取行動。

事實上，拜登擬加稅並不是新聞，拜登的大選政綱早就提到加稅。市場普遍預期，加稅會令股市受壓。高盛此前發表報告指，加稅將是股價上漲軌道裡的一個小減速帶，又稱歷史表明，資本利得稅率上調前，股票會下跌、股票配置會減少、勢頭會落後，但補充指任何潛在拋售都將是短暫的，會在隨後的幾個季度中逆轉。

升勢最厲害股票短期料受最大打擊

高盛又指，邏輯上，升勢最厲害的股票可能會在短期下行中受到最大打擊。這意味Tesla（美：TSLA）可能是高危股份，另外，Gap（美：GPS） 、L Brands Inc（美：LB）、Etsy Inc.（美：ESTY）在過去12個月都至少上漲了200%。

科網巨頭海外收入或成徵稅目標

除了富人，科技巨頭也可能成為華府的開刀對象。蘋果（美：AAPL）、微軟（美：MS）在上個會計年度在美國以外地區實現超過1000億美元的利潤。分析指出，它們或成為拜登政府提議對存放在海外的收益增稅的主要目標。外電報導，拜登政府4月公布的稅收提案，是為幫助為大規模基礎設施計畫買單，針對的就是美國跨國公司使用的常見策略，比如將利潤轉移至低稅收的離岸司法管轄區。有市場人士指出，與特朗普時代相比，大型科技公司將發現很難回避拜登的增稅計畫。因為如果該計畫成為法律，將堵塞特朗普2017年立法留下的大部分漏洞。

據監管備案文件顯示，拜登的具體提議，或使美國科技業每年多繳數十億美元的稅。

相關文章：美媒：拜登擬向富人加稅 以資助教育等支出計劃

【中美關係】羅奇質疑拜登延續特朗普對華政策的真正目的 籲美國撤銷加徵關稅

編輯：吳敏芳