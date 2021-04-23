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【業績】上商去年稅後盈利跌9%　淨利息收入跌1成、撥備升1倍

Hot Talk 19:13 2021/04/23

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上商去年稅後盈利跌9%，圖為上商常務董事兼行政總裁郭錫志。（資料圖片）

上海商業銀行公布2020年業績，全年綜合稅後溢利27.4億元，按年少賺9.3%，主要反映淨利息收入按年減少一成，以及減值損失增加的影響。期內，上商淨息差按年收窄34個基點至1.67厘。

淨息差收窄，上商去年淨利息收入按年減少10.7%至35.5億元。非利息收入則按年有所上升，淨服務費及佣金收入按年增0.9%至8.2億元，主要是證券佣金及投資產品銷售理想所帶動，其他非利息收入升8.6%至約7億元。

期內，信用減值損失1.25億元，按年升約1倍。反映資產質素的減值貸款比率改善40個基點至0.17%。

截至去年底，上商總資產2,267億元，按年升1.8%。全年平均資產回報率及平均股東資金回報率，分別1.2%及8.7%。普通股權一級資本比率16.9%，按年提升0.7個百分點。

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編輯：趙穎妍

金融機構 業績公布 上海商業銀行 上海 銀行

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