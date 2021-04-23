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【人幣定存】人民幣搶存戰激鬥連場 中資行鬥加息

Hot Talk 17:00 2021/04/23

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招商永隆積極搶人民幣，今天加3個月存息至2.55厘的破頂息。

雖然人民幣滙價近期轉強，更連日升穿6.5關，但港銀並未如過往因滙強而減定存息，相反搶存戰不斷升級。當中又以中資銀行最勇進，招商永隆今天（4月23日）加3個月定期存款0.05厘，新息率報2.55厘，續問鼎同期高息王。

人民幣吸存戰激鬥連場，昨天再有兩間中資行出招，包括交銀香港全面調升短中長息。專家預計，業界爆加息搶存戰的主因，是憧憬跨境通關在即，以便提早吸存，再拆借作跨境融資。

集友更連環出招，把3個逾兩厘的快閃高息計劃順延，至下周三（4月28日）截止，如98天享2.3厘，128天有2.35厘，188天為2.4厘，門檻皆為20萬元人民幣。

想知人幣定存邊間最高息？詳情可按下圖了解

    點擊圖片放大
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綜觀上周至今，共7間大小行猛加息，包括工銀亞洲、招商永隆、上商、信銀國際及建行亞洲等。

目前冠絕全城的7天存息有10厘，除了由慣常搶存的集友及南商提供外，連大行也應戰，恒生 （00011） 剛把此短存的截止期延至6月底，又將起存額削半，由等值10萬港元降至僅須5萬港元；但上述3行皆要求兌換資金才享最高特惠息。

中資行長假前掀加息潮【下一頁

至於1年期計，招商永隆於本周二加息0.1厘、至2.5厘，跟小米 （01810） 有份投資的虛擬銀行天星（Airstar Bank），以及印度銀行ICICI齊為2.5厘，齊膺冠軍；半年則以招商永隆的2.5厘稱王。參考半年及1年的離岸拆息現已超過3厘，凸顯港銀搶存仍有水位。

專家又指，人幣升穿6.5關，但業界罕現滙強息升，追息族宜緊抓大小行猛加息，先鎖定優惠，博賺息可彌補滙價一旦再轉弱，而起緩衝作用。

華僑永亨經濟師李若凡新近下調在岸價預測，料年底見6.4463，年內高低位介乎6.3至6.6，但瑞銀卻維持年底目標價6.4的預測。

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記者︰曾桂芬 

責任編輯︰陳楚源

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