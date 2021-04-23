【時代廣場 x 廣東歌】時代廣場設80日廣東歌多媒體展覽　期內有作曲及作詞工作坊

▲ 由即日起至7月1日期間，時代廣場於5/F舉辦為期80日的《廣東歌之過去、現在與將來》多媒體展覽。

喜歡廣東歌的人士留意，著名音樂人陳詠謙與Sunny Idea合作推出「Shuffle & Repeat」，並聯同時代廣場，由即日起至7月1日期間，於商場5/F舉辦音樂企劃《廣東歌101》，屆時將設為期80日的《廣東歌之過去、現在與將來》多媒體展覽，並有10場Silent Concert、填詞及作曲工作坊、主題講座和交流會等。

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《廣東歌之過去、現在與將來》第一期展覽以《100首不能不聽的廣東歌》為主題，為期四十天，將回顧過去四個年代共100首的經典廣東話金曲，而10場Silent Concert的表演歌手包括許廷鏗、衛蘭、AGA、曾比特、林奕匡、馮允謙、吳業坤、洪嘉豪、陳蕾、岑寧兒及Serrini。大會更會聯同JOOX舉辦「時代錄音室」試音活動，以挑選有潛質的音樂人才，成功選拔的參加者將進行專業錄音及發行，同時更會成為第二期展覽第101首歌曲的演唱者。

▲ 期內會舉辦10場Silent Concert，表演歌手包括許廷鏗、衛蘭、AGA、曾比特等。

第二期展覽《明日之廣東歌》將於6月1日展開，為期30日的展覽將配合903 DJ Colin的節目《廣東爆谷》中的同名計劃；這個為期一年的《明日之廣東歌》計劃於去年7月1日開始，記錄了廣東樂壇的歷史，而《明日之廣東歌》展覽，將在此一年計劃的最後一個月同步進行，共同回顧廣東歌的歷史。兩期展覽的一連串活動包括填詞工作坊、作曲工作坊、時代錄音室、小型音樂會、主題講座、音樂會、交流會、訪問等等。

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責任編輯：蘇穎琪

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