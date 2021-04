特朗普批勒邦占士言論侮辱 「專心打籃球好過」

美國俄亥俄州一名16歲黑人女孩,被一名白人警察開槍打死,再次引發美國社會的種族爭議。美國NBA球星勒邦占士在網上發文,直指該名白人警察應要問責。勒邦占士其後刪除涉事帖文,解釋不想製造更多仇恨。但「死對頭」美國前總統特朗普隨後發表聲明,批評勒邦占士言論具侮辱性。

特朗普(Donald Trump)透過美國政治新聞記者雅各布(Ben Jacobs),於社交平台Twitter發表聲明,回應勒邦占士(LeBron James)對俄亥俄州黑人女孩槍殺事件的言論。特朗普指正值NBA錄得有史以來最低收視率時期,勒邦占士「應該專注於籃球運動,而非主導破壞NBA的運動」(should focus on basketball rather than presiding over the destruction of the NBA)。

特朗普指勒邦占士的言論含有種族歧視成分,而且「令人討厭」(nasty)、「具侮辱性」(insulting)、「貶低人格」(demeaning),並且「具有爭議」(divisive)。特朗普承認勒邦占士「或是出色的籃球運動員」(may be a great basketball player),「但在團結國家方面無所作為」(doing nothing to bring our Country together)。

特朗普聲明中所指,正是勒邦占士周二(20日)晚上發表的一則帖文。勒邦占士在帖文中貼出開槍警員里爾頓(Nicholas Reardon)照片,以全大楷英文字母稱「你是下一個#負責」(YOU'RE NEXT #ACCOUNTABILITY),並配以倒數沙漏的符號。但勒邦占士在翌日,即周三(21日)刪除帖文。

勒邦占士其後解釋指,涉事帖文只會製造更多仇恨及更多種族主義,憤怒不能令包括自己在內的任何人,做任何有益處的事情。雖然自己依然對那名女孩的遭遇感到憤怒,同情她的家人,亦非常討厭看到黑人被警察殺害,但害怕帖文會被用來製造更多仇恨,所以選擇刪除。

帖文所指涉事黑人女孩拜仁(Ma'Khia Bryant)周二下午宣告死亡,事發同一時間,去年跪頸黑人男子弗洛伊德(George Floyd)致死的白人警察紹文(Derek Chauvin),被法院裁定謀殺罪等3向罪名成立。根據周三發布的警察隨身錄影可見,拜仁一邊揮刀,一邊和另一名女孩爭執。里爾頓曾發出警告,但被拜仁未有理會,在拜仁向另一名女孩衝過去的時候,里爾頓向她開槍射擊4次。

