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特朗普批勒邦占士言論侮辱 「專心打籃球好過」

環球社會熱點 17:29 2021/04/23

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美國俄亥俄州一名16歲黑人女孩，被一名白人警察開槍打死，再次引發美國社會的種族爭議。美國NBA球星勒邦占士在網上發文，直指該名白人警察應要問責。勒邦占士其後刪除涉事帖文，解釋不想製造更多仇恨。但「死對頭」美國前總統特朗普隨後發表聲明，批評勒邦占士言論具侮辱性。

白人警謀殺罪成  弗洛伊德弟：終可再次呼吸 【下一頁】

特朗普（Donald Trump）透過美國政治新聞記者雅各布（Ben Jacobs），於社交平台Twitter發表聲明，回應勒邦占士（LeBron James）對俄亥俄州黑人女孩槍殺事件的言論。特朗普指正值NBA錄得有史以來最低收視率時期，勒邦占士「應該專注於籃球運動，而非主導破壞NBA的運動」(should focus on basketball rather than presiding over the destruction of the NBA）。

特朗普指勒邦占士的言論含有種族歧視成分，而且「令人討厭」（nasty）、「具侮辱性」（insulting）、「貶低人格」（demeaning），並且「具有爭議」（divisive）。特朗普承認勒邦占士「或是出色的籃球運動員」（may be a great basketball player），「但在團結國家方面無所作為」（doing nothing to bring our Country together）。

特朗普聲明中所指，正是勒邦占士周二（20日）晚上發表的一則帖文。勒邦占士在帖文中貼出開槍警員里爾頓（Nicholas Reardon）照片，以全大楷英文字母稱「你是下一個＃負責」（YOU'RE NEXT #ACCOUNTABILITY），並配以倒數沙漏的符號。但勒邦占士在翌日，即周三（21日）刪除帖文。

弗洛伊德遭警跪殺案  專家反駁一氧化碳中毒致死論 【下一頁】

勒邦占士其後解釋指，涉事帖文只會製造更多仇恨及更多種族主義，憤怒不能令包括自己在內的任何人，做任何有益處的事情。雖然自己依然對那名女孩的遭遇感到憤怒，同情她的家人，亦非常討厭看到黑人被警察殺害，但害怕帖文會被用來製造更多仇恨，所以選擇刪除。

帖文所指涉事黑人女孩拜仁（Ma'Khia Bryant）周二下午宣告死亡，事發同一時間，去年跪頸黑人男子弗洛伊德（George Floyd）致死的白人警察紹文（Derek Chauvin），被法院裁定謀殺罪等3向罪名成立。根據周三發布的警察隨身錄影可見，拜仁一邊揮刀，一邊和另一名女孩爭執。里爾頓曾發出警告，但被拜仁未有理會，在拜仁向另一名女孩衝過去的時候，里爾頓向她開槍射擊4次。

責任編輯：李俊儀

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