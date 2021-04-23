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【MPF】比拼首季MPF投資成績 友邦表現最好

Hot Talk 16:40 2021/04/23

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首季MPF升1.4%，帶挈打工仔人均帳面賺6759元。

強積金（MPF）專家「積金評級」公司又有最新統計，總結今年首季投資成績，雖然MPF淨回報於3月份呈負數，乃6個月以來首次下跌，但總計首季，打工仔人均仍賺6,759元，累積供款結餘逾26萬元。惟業界提醒，「五窮月」殺到，隔晚美股在拜登倡議加稅陰霾下倒跌，遂忠告上班族縛緊安全帶，分散投資自保。

打工仔首3月  搬58億買MPF股票基金【下一頁

積金評級指，3月份單月投資表現回落，侵蝕了平穩年初開局，上月所有強積金計劃的單月資產加權平均淨回報均為負數。單月淨回報率中位數為-0.9%，是6個月以來首次單月虧損，當中抗跌力最好是友邦（01299），旗下AIA優選計劃輸少已當贏。

盡管錄得投資虧損，但強積金的總資產在第一季仍增長2.65%，增加301.4億元，相當於強積金446萬名成員中，每人的平均帳戶結餘上升了6,759元，人均帳戶逾26萬元，實數報262,235元。

比拼一眾供應商，相比小型的強積金計劃，大型的強積金計劃保薦人在3月份表現強勁，友邦強積金優選計劃、滙豐強積金智選計劃和宏利環球精選（強積金）計劃分別排名第一、第四和第六。

哪位MPF受託人首季回報最佳？詳情按下圖了解

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此外，如以首季衡量，5強中以友邦稱冠，投資淨回報率2%。滙豐、恒生（00011）及中銀香港（02388）旗下MPF計劃，亦跑贏中位數1.4%。

至於放眼較長綫，受惠去年全球天量放水的大牛市，打工仔的血汗錢亦受惠，MPF的1年期淨回報率中位數為28.3%，創7年以來最高。

積金評級今天（4月23日）發布3月份及第一季強積金計劃淨回報表現數據時，主席叢川普（Francis Chung）觀察到以下情況︰「盡管強積金淨回報在6個月內首次回落，但成員帳戶結餘仍然接近歷史高位。面對全球冠狀病毒感染個案回升、投資者對通脹的憂慮、以及股票估值高企，打工仔必須保持多元化和長的投資策略，相信供款人將會獲得更豐厚的強積金財富。『長期地保持投資』和 『分散投資』是長遠致富的關鍵，而不是『試圖去捕捉市場時機並貼市地炒賣』或『投機』。」

相關新聞：【MPF】首季中港股MPF最受捧 吸金67億

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源

友邦保險（01299） 強積金 退休組合

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