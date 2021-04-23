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【台積電TSMC】台積電29億美元增汽車晶片等產能 傳南京廠28納米擴產

Hot Talk 16:43 2021/04/23

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台積電宣布將斥資近29億美元擴展成熟製程晶片產能。

全球汽車晶片供應緊缺已致多家車廠臨時停產，晶圓代工龍頭台積電TSMC（台：2330）最新表示，董事會已經批准投資約28.9億美元於產能提升，尤其提升汽車晶片的產能。台積電在一份聲明中表示，該筆資本開支預算將主要用於拓展成熟製程的生產能力。

台積電在本月曾經表示，計劃未來3年投資1000億美元提升生產線產能。台積電的客戶包括蘋果（美：AAPL）、高通（美：QCOM）等，公司指正努力提升生產能力，緩和全球晶片短缺，但供應緊張的情況很可能會持續至明年。

台積電TSMC董事長、CEO去年加薪44%　薪酬逾4億新台幣【下一頁】

台積電稱，新冠肺炎疫情令用於智能手機、電腦的晶片需求大增，將有「幾年的增長機遇」。

另外市場傳聞台積電28.9億美元將用於在南京廠區擴充28納米成熟製程，台積電未有正面回應。同時有消息指台積電因台灣缺水而轉往大陸擴產，台灣經濟部澄清，台積電長期以台灣為中心深度佈局，公司在台灣的投資腳步沒有放緩，只有加快，且投資的都是最先進的製程。

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編輯：陳健婷

汽車 台灣 台積電 晶片

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