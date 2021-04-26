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【台積電TSMC】台積電29億美元增汽車晶片產能 目標月產4萬片晶圓

Hot Talk 21:29 2021/04/26

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台積電宣布將斥資近29億美元擴展成熟製程晶片產能。

據日經報道指，台積電TSMC（台：2330）計劃在中國南京廠區投資28.9億美元，擴充28納米成熟製程，以在2023年之前提高產能，滿足汽車製造對該類芯片的需求。據了解新工廠每月的生產目標為4萬片晶圓，希望明年下半年起能小批量生產。

全球汽車晶片供應緊缺已致多家車廠臨時停產，晶圓代工龍頭台積電早前表示，董事會已經批准投資約28.9億美元於產能提升，尤其提升汽車晶片的產能。台積電發表聲明表示，該筆資本開支預算將主要用於拓展成熟製程的生產能力。

台積電在本月曾經表示，計劃未來3年投資1000億美元提升生產線產能。台積電的客戶包括蘋果（美：AAPL）、高通（美：QCOM）等，公司指正努力提升生產能力，緩和全球晶片短缺，但供應緊張的情況很可能會持續至明年。

台積電TSMC董事長、CEO去年加薪44%　薪酬逾4億新台幣【下一頁】

台積電稱，新冠肺炎疫情令用於智能手機、電腦的晶片需求大增，將有「幾年的增長機遇」。

早前有消息指台積電因台灣缺水而轉往大陸擴產，台灣經濟部澄清，台積電長期以台灣為中心深度佈局，公司在台灣的投資腳步沒有放緩，只有加快，且投資的都是最先進的製程。

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【台積電TSM】台積電首季多賺19%、7納米以內先進製程佔銷售近半　芯片緊張料維持至明年（第二版）

編輯：陳健婷

高通（Qualcomm，美：QCOM） 蘋果（Apple，美：AAPL） 汽車 台灣 台積電 晶片

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