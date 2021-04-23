【iM Cafe】拜登加稅谷錢出走 恒指突破靠美水？

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美國或大幅提高資本增值稅，令資金可能流出美國股市，流入中港股市，恒指全日升323點至29079點水平。下周美國總統對「富人稅」的演說，或是恒指能否突破30000點的關鍵。

今日多隻新經濟概念股炒上，包括醫療及新能源股列入十大升幅榜，而早前沽壓較重的科網股如美團（03690），如突破三角頂可追入博一成。

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