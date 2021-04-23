▲ 【美團3690】美團夥沙縣小吃集團合作 培養「外賣營運師」

內地傳媒報道，美團（03690）與沙縣小吃集團簽訂數字化升級合作協議，更包括成立數字化營運中心，揚言要培養出「外賣營運師」的專業人才。根據協議，雙方將合作在數碼化經營、智慧門店等8方面展開合作。美團今日股價造好，收報306.4元升4.9%，成交近99億元。

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沙縣小吃集團目前在中國設有超過8.8萬間門店，每年營業額逾500億元人民幣。根據協議，沙縣小吃集團將藉美團平台啟動連鎖品牌正規化建設，包括打造沙縣小吃集團加盟店的特色標籤、為授權門店品牌打標籤等提升線上流量。

美團到家事業群生態發展部負責人白秀峰表示，線上線下融合的雙主場模式已成為餐飲行業發展的重要方向，美團將以六大服務為核心，促進沙縣小吃數碼轉型升級。

在數碼人才培養方面，雙方將共同成立「美團·沙縣小吃數字化運營中心」，培養「外賣營運師專業人才」，並會開展線上線下培訓，提升從總部到門店的數碼化營運水平。

此外，美團又會為沙縣小吃新店提供大數據選址服務，提升門店獲客能力。同時將提供覆蓋多種經營場景的餐飲SaaS系統以及配套的軟硬件產品、服務。未來雙方還將智慧門市樣版店，制定品牌、服務、經營示範標準，在供應鏈、資金結算等領域展開合作探索。

合作內容涉及美團旗下外賣配送、到店餐飲、餐飲SaaS、快驢進貨等多個業務線。

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