【港元定存】虛銀以1敵5 逆市加港元存息變高息王

▲ 港元拆息跌至11年新低，渣打順勢全面減定存息。

港元1個月拆息再創11年新低，經歷4連跌後，今天（4月23日）更失守0.9厘。本周港元定存格價，難免出現減息的銀行數目遠較加息的多，全周共有5間大小銀行鬥減，最矚目的是渣打於次季首度減息。不過，小米 （01810） 有份投資的虛擬銀行天星（Airstar Bank），卻逆市一面倒獨加。惟專家普遍預期，存息將隨拆息低企，再掀新一輪劈息浪潮。

事實上，追趕劈息快車的還有星展，今天削減半年或以下短期存息，而日前華僑永亨及大新 （02356） 也調低短存，招商永隆及渣打更是全面降息。須注意的是，星展、華僑永亨與招商永隆，更是連續兩周降低息率。

綜觀短中長息榜排名，本周僅得1年期稍執位，因天星敵退我進，略升0.05厘，新息率報0.7厘，在業界鬥低息的大環境下，逆市微加已足以榮登冠軍。當前的長息榜再現三冠軍，分別是騰訊 （00700） 、工銀亞洲及港交所 （00388） 有份投資的虛銀富融（Fusion Bank），以及傳統銀行南商，同樣提供0.7厘。

想知港元定存邊間最高息？詳情可按下圖了解

▼ 點擊圖片放大

那邊廂，建行亞洲新推3個月最高享0.7厘，但搶大額存款，須500萬元新錢進場，在相同存期打入五甲之列。

大新銀行經濟師温嘉煒回應本報查詢指，港元拆息最近回落，或因美滙回落，資金回流到包括港元在內的非美元貨幣所致。1個月港元拆息跌穿0.1厘，4連挫後，最新報0.0867厘，在正常市況下，按理拆息再下跌的空間十分有限。不過，由於資金充裕，拆息亦乏力上升，因此與樓按掛鈎的拆息或續於0.1厘以下徘徊。

惟温嘉煒補充，若市面突有短期頭寸需求，例如新股招股活動等，仍有可能使拆息突然抽升。此外，本港經濟仍處於復甦階段，失業率尚高企，接近7%，遂料低息環境不會使通脹明顯加快；況且，包括股市及樓市的資產估值，已相當程度反映低息的現狀。

發鈔行齊劈港元定存息【下一頁】

問及定期存款的市況，温嘉煒表示，視乎個別銀行資金情況，不排除存款利率未來出現下調壓力。

另外，靠食息過活者要緊盯通脹遲早殺埋身，舉可樂及P&G等大眾消費品公司為例，已打開口牌明言將加價。温嘉煒預計，今年本港消費物價指數升1.8%，明年CPI錄得2.3%漲幅，2023年更升2.5%。

可是，經歷眼下的劈息浪，1年定期存款的高息王僅0.7厘。何況，銀行減快加慢，再舉發鈔行渣打為例，剛狠削半年期0.12厘，新息率僅報0.15厘。

比拼大銀行，現時恒生 （00011） 、中銀香港 （02388） 、滙豐及渣打已爭相於4月開局鬥減，現時旗下3個月年息破天荒劃一報0.1厘。半年及1年期來看，上述4行亦罕有齊報0.15厘。

相關新聞：【Hibor】港元拆息短升長跌 1個月息續跌創近11年低、12個月拆息續見2004年新低

【立即登記】免費下載《簡易收息全攻略》電子書

一按即睇最新、最準、最齊存款利率及優惠，立即免費下載使用【按此】

記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源