領展統一內地商場品牌 旗下多個物業更換名稱

本港最大房託領展(00823)宣布，已完成統一所有於內地全資擁有的4個零售物業品牌，包括北京歐美匯購物中心及京通羅斯福廣場，廣州西城都薈及深圳中心城廣場，俱全部已更名為「領展購物廣場」。而在2017年購入的上海寫字樓項目企業天地一及二號，早前亦已改名為「領展企業廣場」。領展今日收報74.9元，上升0.4%。

【大行點睇】今年新業務增長或疲弱 大和下調平保目標價 詳情請看【下一頁】

領展內地物業一覽：

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

領展表示，統一商場品牌有助集團提升在内地的知名度，可更好地把握內地市場發展機遇，達致公司的「2025願景」中期目標 。除了上述5個物業，領展同時持有今年2月才購入的上海七寶萬科廣場50%權益，為公司首個內地非全資項目。

2015年開始進軍內地的領展，目前在內地的六項物業佔其物業組合總值的14.8%，仍低於公司定下的20%投資上限。公司在內地的併購對象，主要為位於北上廣深等一線城市及其周邊河流三角洲地區的購物中心和辦公樓。領展的本港以外項目，還包括位於澳洲悉尼的甲級辦公樓100 Market Street和英國倫敦的甲級辦公樓The Cabot。

[小米1810] 小米傳有意投資 人工智能晶片生產商黑芝麻 詳情請看【下一頁】

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機