【美股焦點】Intel季績按年跌1%勝預期 新CEO：芯片荒將持續2年

新冠疫情引發的芯片短缺荒問題尚未解決。美國晶片業龍頭Intel行政總裁Pat Gelsinger預計，芯片荒將持續2年。

【美股分析】製造業全球化趨勢改變 分析師薦6隻可受惠工業股【下一頁】

Intel公佈季度業績。本年2月才上任的行政總裁Pat Gelsinger表示，芯片荒影響多個行業，包括汽車和電子產品的供應鏈，預料芯片短缺問題仍然會繼續。

Intel涉侵兩項專利 須支付21.8億美元【下一頁】

早前Intel斥資200億美元於亞利桑那州興建2間專門生產晶片的廠房。Pat Gelsinger表示，目前各方只可以等待芯片產能上升至疫情前水平。

Intel上季收197億美元，按年跌1%，略勝市場預期期內，純利跌41%至34億美元。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機