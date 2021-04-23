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【美股焦點】Intel季績按年跌1%勝預期 新CEO：芯片荒將持續2年

股樓投資 17:00 2021/04/23

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新冠疫情引發的芯片短缺荒問題尚未解決。美國晶片業龍頭Intel行政總裁Pat Gelsinger預計，芯片荒將持續2年。

【美股分析】製造業全球化趨勢改變　分析師薦6隻可受惠工業股下一頁

Intel公佈季度業績。本年2月才上任的行政總裁Pat Gelsinger表示，芯片荒影響多個行業，包括汽車和電子產品的供應鏈，預料芯片短缺問題仍然會繼續。

Intel涉侵兩項專利　須支付21.8億美元下一頁

早前Intel斥資200億美元於亞利桑那州興建2間專門生產晶片的廠房。Pat Gelsinger表示，目前各方只可以等待芯片產能上升至疫情前水平。

Intel上季收197億美元，按年跌1%，略勝市場預期期內，純利跌41%至34億美元。

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撰文 : 林展鋒

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