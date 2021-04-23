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【北水基金】內地公募基金首季蝕2千億 北水基金難轉旺

Hot Talk 16:06 2021/04/23

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內地逾1.1萬隻公募基金，首季共虧損2100億元人民幣。

北水基金的慘淡銷情恐暫難扭轉，因內媒引述天相的統計，今年首季公募基金的整體虧損總額逾2,102億元（人民幣，下同），相比起去年A股大牛市中勁賺8,000億元，實屬冰火兩重天。

若把市面上全數逾1.1萬隻基金按不同資產類別細分，今年初熱賣的混合類及股票產品，如今陷重災區，合共勁蝕約3,000億元，分別為混合基金輸1,773億元，股票產品蝕1,116億元。猶幸另有4類產品逆市賺錢，當中貨幣基金賺530億元，債券基金也賺近300億元，拉上補下，令公募基金的總虧損略收窄至逾2千億元。

本月暫56隻北水基金成立【下一頁

此外，放眼長綫，內地基金發展逾20年，累積總規模高達21.79萬億元，邁向新紀錄，主要受惠去年末季起的中港股大時代，在賺錢效應下，新生代慌忙入市，注入新活水後，刺激股票基金等水漲船高。

可是，即使A股陷震盪市，惟首季股票基金普遍維持高倉位，約為73%，季度略減不足1個百分點。

至於首季基金的生意雖由熱轉冷，但仍有扒逆水勁賺的資產管理公司。內媒指，10大賺錢商中，中銀基金上榜，第一季獲利近10億元。論及增長最快的大贏家是廣發基金，首季資產值急增2,000億元。此外，3大老牌基金公司也成逆市奇葩，富國、易方達及博時各自吸金逾千億元。

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記者︰曾桂芬 

責任編輯︰陳楚源

港股 公募基金 互聯互通 北水流入

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