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【宏觀術數@iM網欄】緣何Stand By 大雄 – 談談術數姻緣觀

名人薈萃 09:29 2021/04/25

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相隔六年，多啦A夢Stand By Me第二集近期公映。戲中固然少不了各式各樣創意十足的未來黑科技道具，時空穿越情節也玩得比上次更精彩，影評人朋友甚至認為穿越情節比《天能》玩得更出色。日本工作人員的嚴謹和細心實在無容置疑，連劇中最後回歸當下時間點也不忘把大雄的記憶「意外」消除，完美解釋了成年大雄對自己逃婚經歷一無所知。

 

Stand By Me兩集故事內容都離不開大雄和靜香的感情線，小時候都認為男女主角共諧連理似是理想當然的結局。現代觀眾要求不同，電影也得嘗試解釋長大後漂亮溫柔的靜香，緣何仍會選擇軟弱平庸的大雄。

電影中藉高科技法寶時空穿越

 

多啦A夢最初是被大雄玄孫從22世紀傳送過來，以期改變家族命運算是使命或宿命；靜香卻應值得有更好的選擇，這大抵是不少此劇「資深」觀眾的想法。惟若果趣味一點從術數觀點來看，又似乎見慣不怪。不少姻緣並非純然以物質或實際條件可解釋，反而在五行喜忌中可見端倪，縱使當事人說出合理或不合理的藉口，命局是不騙人的，多不合理的配對，總有點蛛絲馬跡可以分析出來，以下嘗試從子平命學簡單介紹一下。

 

從古代合婚談起

 

命理角度姻緣並非絕對命定，否古時婚嫁由父母作主，並媒妁之言時，也不會重視以合婚計算雙方是否相配。當時大抵重點是避免八字相沖，又或常說相隔六年的生肖相沖（這點徵驗性很低）。更進一步便是留意雙方是否有刑剋配偶的機會。例如女方命局中傷官重，又或官星受剋便恐容易引起相親的夫家遲疑；同樣男方八字如果比劫過重，特別坐於妻宮，也算是容易剋妻的，反而男方桃花重，古代社會容許納妾，也不見得有多大問題。甚至有情況是父母會用假的八字為子女去和人相親，以避免合婚時引來麻煩。

 

現代社會自由戀愛，婚嫁也不必要門當戶對，現代人姻緣可以更為複雜，命學占算也不必定然以婚嫁為目的。女性大多以官殺星代表男緣（如男朋友、丈夫等），如果過份旺盛，甚或混雜的命局，感情生活往往多姿多彩或過於熱鬧，是好是壞難以一概而論了。而男命以財星代表女緣，財星同時也代表財富，只要命局能駕馭得來，多金自然多有女緣，此點則古今共通。命理也不止於以上，亦有些命局是以「用神」（可約略解釋為福份）去判斷妻財子祿的，涉及的變化可以更多。

 

情深情薄、五行相關

 

以上言及為感情運的具體情況，至於為何會某人情深一往，又或難捨難離，便可能和每人的五行元素相配有關係了。以最簡單例子去理解，可以想像如果其人屬火又火旺（如出生於炎夏，命局又多木和火），先天上便容易喜水滋潤。如果遇上本身八字水旺者（火太旺更多喜濕土），便容易投緣或至少喜親近了，是否能更進一步發展，便會和其他天干地支組合，桃花星或大運流年組合有關。現今世界感情關係變化迅速，有時流年帶來的短暫情緣也不容忽視。

回歸到動漫感情線，既然互相吸引的因素既然可能是五行元素，又或命局相合，靜香和大雄假設是真實人物，則無論誰是誰的天使，只要能相互珍惜便好了。而大雄雖然事業財官估計不見得出色，卻能得到靜香和多啦A夢得守護，就算胖虎和小夫也為他婚禮張羅，人生總算有失有得吧。

 

 

作者_區日謙簡介：

術數家兼神秘學愛好者。致力於融會貫通多項術數如天星、玄空風水、紫微、八字、六壬、奇門等等，分析預測未來趨勢、經濟金融以至於流行文化等等，以期掌握先機, 運籌帷幄，決勝於千里以外。

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撰文 : 區日謙

欄名 : 宏觀術數

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