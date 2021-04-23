【職場熱話】屋企住近公司好處多 交通省時睡眠更充足 網民：沒有藉口遲到

相信很多打工仔的願望是找到一份工作與家中地點相近，除了節省交通費外，也可以爭取更多睡眠時間，近日有網民在討論區以「究竟住近公司是甚麼感覺？」為題，問網民意見。

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【職場熱話】窮到連見工車錢都冇 網民嘆人生好難過 網友：天無絕人之路 【下一頁】

此帖文一出，引起很多網民回應，有網民分享自從轉工後，由三小時車程變成步行上班。有網民問：「你老闆會不會給你更多工作量？」，更有網民憶起當年公司距離家中是十分鐘路程，每日午餐時間回到家中坐兩小時，惹其他同事羡慕。

有網民認為若果颱風訊號除下，第一個準時回公司，沒有藉口遲到。有網民補充道：「若果公司有甚麼事，都是第一個找你回去處理。」更有網民大膽說：「臨遲到五分鐘出門口，跑回公司。」

有網民覺得一段乘車時間可沉思一下、或睡一覺。但有網民不認同，認為這是安慰自己的藉口，因為乘坐交通工具時很擠迫，根本沒有空間沉思或睡覺，「如果乘地鐵，放工時間擠迫沙甸魚，坐巴士有座位坐也坐很耐，倒不如回家沉思，或在自己床睡多一會兒。」

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責任編輯：陳頌潔