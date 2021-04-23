【綠色金融】香港地球之友：本港首批ESG分析師出爐 未來將設獎學金

香港地球之友日前舉辦年度論壇《地球日論壇2021》，今年論壇主題為「綠色金融促進亞洲減碳發展」，會上地球之友透露，香港首批國際認可環境、社會與管治（ESG）分析師已誕生，更稱未來會設有獎學金，鼓勵更多人投身可持續金融領域。

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香港地球之友表示，綠色金融是緩解氣候變化的必要工具，籲各界投放更多資源培訓相關人才，捉緊大灣區擴張的機遇，共同力2050年達致碳中和，並期望香港發展成亞太地區綠色金融的重要樞紐。

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香港地球之友認為要發展綠色金融，培育人才是重要的元素，所以早於去年起與歐洲金融分析師聯合會（EFFAS）合作，推出全港首個國際認可的ESG分析師認證課程（CESGA®）。香港地球之友透露，去年11月舉辦首個考試後，首批31名國際認可的ESG分析師已出爐。另外，未來一年將設立「香港地球之友CESGA獎學金」計劃，鼓勵年輕人投身可持續金融的領域，促進ESG行業發展。

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香港地球之友又表示，已正式簽署《聯合國環境規劃署金融倡議可持續保險原則》(Principles for Sustainable Insurance，下稱PSI)，期望將ESG理念推廣至保險行業，為保險從業員提供ESG培訓，鼓勵業界完善可持續保險體系政策。香港地球之友董事及綠色金融事務召集人張振宇稱，他們期望與國際機構合作，藉此加強香港作為國際金融中心的全球地位和領導地位。

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責任編輯：陳楚琨