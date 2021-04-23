【筍工推介】民政署聘宣傳主任 月薪2.6萬 但要一項特別條件

民政事務總署又請人了。是次招聘宣傳主任，而招聘單位是第三科種族關係組，月薪達26000元。入職條件不太困難，但唯獨要求精通印地語，能書寫印地語文更會獲優先考慮。不過職位是按非公務員合約條款受聘，聘用期為12個月。符合條件並有興趣者即可申請，截止申請日期為5月14日。

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入職條件：

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工作職責：

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申請手續：申請表格[通用表格第340號(3/2013修訂版)]可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處各就業中心索取，也可從公務員事務局網站(http://www.csb.gov.hk/)下載。申請表格填妥後，須連同學歷及相關工作經驗證明的副本，於截止申請日期或之前郵寄或親身送交下述地址。如以郵寄方式遞交申請，申請日期以郵戳日期為準。如親身遞交，請於截止申請日期晚上六時前送交下述地址。請在信封面註明""申請宣傳主任職位""。逾時遞交、資料不全或沒有夾附相關證明文件的申請將不獲考慮。申請人如在截止申請日期後兩個月內未獲邀參加面試，可視作落選。

申請人須在申請表格上註明其印地語精通程度 (會話及書寫)。

聯絡地址：香港灣仔軒尼詩道130號修頓中心15樓民政事務總署種族關係組

查詢電話：2835 1747

截止申請日期(日/月/年) ：14/05/2021 18:00:00

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責任編輯：羅浩濂