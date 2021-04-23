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【美股焦點】Snap上季虧損收窄 用戶數按年升兩成達2.8億

股樓投資 16:00 2021/04/23

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社交軟件Snapchat母公司Snap公布季績，上季虧損收窄，表現勝預期。

社交媒體疫情下有增長 Youtube跑出成最大贏家下一頁

Snap第一季虧損，由上年同期3.1億，收窄至2.9億美元；收入按年升66%，至7.7億美元，優於市場預期的7.44億，期內淨虧損2.87億美元。公司預期，本季收入介乎8.2至8.4億美元。

Apple更新用戶私隱設定 料打擊Snap及Unity收入下一頁

用戶數方面，乘著新冠疫情導致社交網站流量大增的勢頭，Snap活躍人數達2.8億，按年升22%，勝市場預期2.75億。

Snap行政總裁Evan Spiegel亦表示，使用Andriod系統Snap的人數超越蘋果系統的，形容這個是公司的里程碑，反映過去重新建構Andriod系統Snap有回報。

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撰文 : 林展鋒

Snapchat 軟件 美股

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