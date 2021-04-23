【大行點睇】中海油首季產量按年增近5% 大摩料海外產量仍有上升潛力

摩根士丹利發表研究報告指，中國海洋石油 （00883）首季產量按年增4.7%，符合該行預期，主要由中國與中東地區帶動。惟該行指，非洲、歐洲、北美的產量仍低於疫情前水平，主要因疫情令生產進度受限制，但相信其海外產量有上升潛力，維持對其「增持」評級，目標價12.22元。中海油股價收市報8.18元，跌0.1%，成交5.4億元。

大摩報告指，隨著疫苗接種率持續上升，海外地區未來的產量有望大幅復甦，相信中海油將會上調今年餘下季度生產指引。該行亦指，中海油資本開支維持在預算內，但預期餘下季度將有更多資本開支配置，公司維持全年資本開支預算。

大行予中海油投資評級及目標價﹕

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧