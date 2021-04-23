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【大行點睇】中海油首季產量按年增近5% 大摩料海外產量仍有上升潛力

股樓投資 16:00 2021/04/23

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摩根士丹利發表研究報告指，中國海洋石油 （00883）首季產量按年增4.7%，符合該行預期，主要由中國與中東地區帶動。惟該行指，非洲、歐洲、北美的產量仍低於疫情前水平，主要因疫情令生產進度受限制，但相信其海外產量有上升潛力，維持對其「增持」評級，目標價12.22元。中海油股價收市報8.18元，跌0.1%，成交5.4億元。

大摩報告指，隨著疫苗接種率持續上升，海外地區未來的產量有望大幅復甦，相信中海油將會上調今年餘下季度生產指引。該行亦指，中海油資本開支維持在預算內，但預期餘下季度將有更多資本開支配置，公司維持全年資本開支預算。

大行予中海油投資評級及目標價﹕

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記者：郭秀慧

大行報告 中國海洋石油（00883） 增持 石油 經濟 目標價

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