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【美股焦點】2050年前減少碳足印 雀巢關注環境下錄增長

股樓投資 15:10 2021/04/23

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雀巢行政總裁Mark Schneider表示，顧客比往時更關注企業對環境保護的承擔，認為這是個良好的企業新常態。

新加坡批准售賣人造雞肉 成全球首個發售實驗室人造肉國家下一頁

Mark Schneider接受外媒CNBC訪問時表示，目前消費者比以前更著重一間企業的可持續性，他們想知道企業是否正好好保護環境及下一代，又認為這個可持續營商模式是良好，是公司所追求的。

挪威凍土建餅乾保險庫 末日都食到Oreo?下一頁

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提到可持續的措施，雀巢提出會透過減少商業和供應鏈排出的溫室氣體，在2050年前減少碳足印。這間瑞士食品巨企，旗下食物品牌包括 KitKat 及Nespresso，已經宣布下年前停止砍伐樹木，並在2025年前將所有業務細節轉用可再生能源。
雀巢同時亦宣布在未來十年，每年會終種2000萬棟樹；KitKat星期四表示將於2025年達成碳中和。

Mark Schneider認為，年輕人、知識人士及較富有的消費者，對環保產品比較有興趣。他又指，數碼年代公司的供應鏈相當透明，民眾可以知道公司為地球做過些甚麼，並「獎勵」那些正帶領環保潮流的公司。

雀巢首季業績勝市場預期，按年增達7.7%，超預期3.3%。單計雀巢今年首3個月的總收入達230億美元，較2019年升5%。

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撰文 : 林展鋒

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