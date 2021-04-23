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【電動車】百度吉利合資車企「集度汽車」料未來5年投入500億人幣　首架電動車3年內面世　百度升逾1%

股市 16:17 2021/04/23

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百度吉利合資車企「集度汽車」料未來5年投入500億人幣　3年內首架電動車面世

百度 （09888） 與吉利汽車  （00175）  母企合作造車。百度及吉利合資成立的電動車車企「集度汽車」首席執行官夏一平表示，目標在未來5年投資500億元人民幣，未來2至3年聘請2500名至3000名員工，當中包括400至500名為軟件工程師。另外，集度汽車計劃於3年內推出首架電動車。

消息刺激百度升逾1%，收報升1.2%，報210.4元，吉利升0.5%，報22.2元。

百度稱與吉利合作不止造車 大新聞會適時公布，看【下一頁】

集度汽車計劃每年或隔一年半推出一個電動車型號，但並沒有透露銷售目標。夏一平透露，首架電動車外貌將會看似「機械人」，主攻年輕消息者，並補充集度汽車決定推出最終型號前會分析大數據。他又指，計劃於今年第三季推出集度汽車的品牌。

百度及吉利企各佔「集度汽車」多少股權？看【下一頁】

夏一平又指，集度汽車將利用吉利的電動車平台開發汽車。希望在寧波的杭州灣生產汽車。吉利在杭州灣擁有數間汽車工廠。在銷售方面，集度汽車計劃直接將電動車出售給客戶，無需透過經銷店。

另外，據指集度汽車正考慮使用百度旗下芯片品牌崑崙（Kunlun）造車。

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編輯：袁諾曦

吉利汽車（00175） 百度集團—SW（09888） 港股

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