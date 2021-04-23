平治母企Daimler預計 晶片供應下半年有所恢復

平治（Mercedes-Benz）母公司Daimler AG周五(23日)提高今年的利潤前景，但亦警告，全球半導體晶片有機會繼續影響其第二季銷售。集團指出，雖然目前的晶片供應前景仍未明朗，但預計下半年情況會有所恢復。

另一方面，集團亦表示，由於全球經濟將從疫情中恢復過來，因此仍預計今年的營業利潤會高於2020年。至於Daimler亦上調部分業務的預期，當中平治品牌經調整後的利潤率介乎10%至12%，高於早前預期的8%至10%。

事實上，Daimler首席財務官Harald Wilhelm曾指出，中國市場的需求於第二季度依然強勁，平治於首季在中國的銷量增長60%，據報主要是因境外旅遊限制措施，中國消費者將可支配收入轉為購買奢侈品。

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責任編輯：陳子謙