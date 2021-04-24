【Bitcoin】土耳其虛擬貨幣交易所CEO潛逃　苦主損失金額達155億

▲ 土耳其虛擬貨幣交易平台Thodex。

土耳其央行今月宣佈，自4月30日起，禁止使用加密貨幣直接或間接購買商品或服務，外電報道指，伊斯坦堡當地警察周五（23日）證實，土耳其加密貨幣交易所Thodex行政總裁Faruk Fatih Ozer周二（20日）已僭逃到阿爾巴尼亞首都地拉那，Thodex現時已停止運營。代表Thodex苦主的律師稱，現時平台約有39萬名用戶無法取回他們的資產，預計所造成的損失高達20億美元（約155億港元）。

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Thodex網站在本周三突然發表公告，指由於平台正在檢視一宗新的合作夥伴關係，因此決定暫停平台交易五日。其後有外電報道指，行政總裁Faruk Fatih Ozer已潛逃到其他國家。

事件引發投資者恐慌，土耳其金融犯罪委員會（MASAK）以及當地檢察部門已就事件展開調查。截至周五，當局已收到逾千宗舉報，並已扣留62名相關人士。

Thodex網站發表一篇聲明，該文否認外界對Thodex的所有指控，並指Faruk Fatih Ozer在4月19日離開土耳其，理由為與投資者會面。

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Faruk Fatih Ozer周四亦在新註冊的Twitter帳戶發佈帖文，表示自己從未預謀捲款潛逃。他表示，若自己有意潛逃，理應把Thodex銀行戶口內的存款全數轉走，但他並沒有這樣做。

Thodex在2017年成立，該平台聲稱擁有美國財政部下設機構金融犯罪執法局（FinCen）頒發的金融牌照（MSB License）。

代表Thodex苦主的律師表示，在土耳其，只需用5萬里拉（約6000美元）資金，便能夠成立虛擬貨幣交易所，門檻極低，反映當地監管出現嚴重漏洞。

Thodex平台現時僅停止交易，但暫未有完全披露其財政狀況。

翻查過去新聞，過去幾年以來，虛擬貨幣交易所倒閉、破產的案例不算罕見。例子如Mt.Gox，在最高峰時期時曾處理全球約70%至80%的比特幣交易。在2014年時，平台突然宣佈，由於遭到黑客入侵，平台丟失85萬枚比特幣，平台其後申請破產保護。

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編輯﹕賴奕羚