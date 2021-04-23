【大行點睇】富瑞指萬科首季業績令人失望 對其前景持審慎態度 績後急跌逾5%

富瑞表研究報告指，萬科企業（02202）首季業績遜於預期，加上其土地儲備較少，令預售前景疲弱。該行認為，公司的利潤持續維持於低水平，或會使中期利潤增長放緩至低單位數。該行維持對萬科的審慎看法，予H股「持有」評級，目標價28.05元。萬科企業全日跌5%，報26.55元，成交9.7億元。

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萬科首季的毛利率由28.8%降至20.4%，該行認為集團的毛利率正受到下行壓力影響。雖然其收入及核心盈利按年升30%及14%，但因去年的基數較低，故該行認為升幅不具代表性。

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該行指，公司在2017年証升周期時購入了昂貴的土地儲備，或需要較預期長的時間消化，使毛利率持續下行，並且不看好公司的銷售前景。公司並沒有於今年首季積極增加土地儲備，料公司的土地儲備規模難以支持今年的合約銷量。

該行指，雖然該股自月初起已下跌13.1%，但仍對公司中期銷量及盈利保持審慎態度。該行相信，公司或會於今年分拆物管業務，屆時將帶來重估機會。

萬科目標價一覽：

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