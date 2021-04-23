  • 31°C
香港時間 : 2021423日 (五) 17:19
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【小米股價】小米成功升穿27元阻力　2000個獲利沽盤全掃清

股市 16:22 2021/04/23

分享：

【小米股價】小米成功升穿27元阻力　2000個獲利沽盤全掃清

科技股反彈帶動港股升逾300點，重上29000點水平，ATMXJ中，小米 （01810） 尾市突破27元阻力及一個月高位，高見27.25元，最終收報27.05元，升2.3%，成交34.9億元，為2月下旬以來首次收企27元水平。投資者繼昨日於27元阻力位排出逾千獲利沽盤後，今日連續第二日於27元位排出沽盤，沽盤更一度增加至2000個。

小米逾千沽盤排隊於27元阻力水平出貨，詳情請看【下一頁】

下午3時20分，小米27元沽盤增加至2000個。不過3時30分後小米升穿27元，沽盤全數掃清。

下午2時58分，小米於27元價位共排出1900個沽盤，涉700萬股或近1.9億元。另外，散戶亦於27.2元，即1個月高位，排出1000個沽盤，涉360萬股或9792萬元。

小米過多個月來仍未能成功突破27元，每升至相關水平便見回落，不過小米一底高於一底，呈三角形走勢，意味將出現突破，今日尾市成功收企27元水平，若企穩27元，股價將可看高一綫。

【小米造車】小米擬考慮參與AI及自動駕駛芯片製造商黑芝麻智能最新一輪融資

【小米股價】小米CEO王翔：小米尚未正式開始造車　提前公布冀獲更好全球資源

【小米回購】小米連續第14日回購　斥資約1.97億元

責任編輯︰梁浩碩

港股 小米集團－W（01810） 三角形 小米

上一篇文章

【美團3690】美團夥沙縣小吃集團合作　培養「外賣營運師」

下一篇文章

【港元定存】虛銀以1敵5 逆市加港元存息變高息王
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒指夜期+ADR】美股急瀉夜期僅跌38點　騰訊ADR高港1.1%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】美股急瀉夜期僅跌38點　騰訊ADR高港1.1%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨回穩升54點　納指期貨升0.2%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨回穩升54點　納指期貨升0.2%（不斷更新）
【微信女】恒益控股：執法機關帶同搜查令　搜辦公物業　市傳主席及其家人被捕（第三版）
【微信女】恒益控股：執法機關帶同搜查令　搜辦公物業　市傳主席及其家人被捕（第三版）
【滙豐HSBC】滙豐下周放榜市料稅前溢利升逾3%　高盛：資本市場蓬勃利收入
【滙豐HSBC】滙豐下周放榜市料稅前溢利升逾3%　高盛：資本市場蓬勃利收入
【bitcoin】比特幣曾跌穿4.9萬美元高位累跌逾兩成　華爾街大師：比特幣升勢太急、短期價格將跌五成（第二版）
【bitcoin】比特幣曾跌穿4.9萬美元高位累跌逾兩成　華爾街大師：比特幣升勢太急、短期價格將跌五成（第二版）
【小米股價】小米手環6今日香港登場　零售價299元　黑色版本先上市
【小米股價】小米手環6今日香港登場　零售價299元　黑色版本先上市