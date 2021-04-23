▲ 【小米股價】小米成功升穿27元阻力 2000個獲利沽盤全掃清

科技股反彈帶動港股升逾300點，重上29000點水平，ATMXJ中，小米 （01810） 尾市突破27元阻力及一個月高位，高見27.25元，最終收報27.05元，升2.3%，成交34.9億元，為2月下旬以來首次收企27元水平。投資者繼昨日於27元阻力位排出逾千獲利沽盤後，今日連續第二日於27元位排出沽盤，沽盤更一度增加至2000個。

小米逾千沽盤排隊於27元阻力水平出貨，詳情請看【下一頁】

下午3時20分，小米27元沽盤增加至2000個。不過3時30分後小米升穿27元，沽盤全數掃清。

下午2時58分，小米於27元價位共排出1900個沽盤，涉700萬股或近1.9億元。另外，散戶亦於27.2元，即1個月高位，排出1000個沽盤，涉360萬股或9792萬元。

小米過多個月來仍未能成功突破27元，每升至相關水平便見回落，不過小米一底高於一底，呈三角形走勢，意味將出現突破，今日尾市成功收企27元水平，若企穩27元，股價將可看高一綫。

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責任編輯︰梁浩碩