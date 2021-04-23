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【大行報告】大摩指呢隻新經濟股估值為全球同業最便宜之一　予「增持」評級　料下月將迎一正面催化劑

股樓投資 15:36 2021/04/23

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摩根士丹利發表報告表示，料網易(09999)(美：NTES)今年首季收入202.78億元人民幣，按季升3%及按年升19%、估計旗下遊戲業務收入147億人民幣，按季升10%及按年升9%，略低於市場同業預期2%，料網易首季非公認會計準則下經營淨利潤錄45億元人民幣，按季升23%及按年則跌13%，低於市場預測9%，料經營溢利率22%，按季升4個百分點；按年跌8個百分點。

該行指，對網易首季業績預測較市場同業為低，指其今財年首三財季會面臨較高基數，但基於下月網易520(於5月20日舉行)新遊戲發布會可成正面催化劑，估計今年將是由網遊業務推動的一年，料明年才會分拆潛在音樂業務上市。

大摩對網易美股「增持」評級及目標價150美元，指其旗下網遊業務估值僅相當於預測2022年市盈率17至18倍，在全球同業估值最便宜之一。該行料網易今年首季非公認會計準則下純利41.49億人民幣，按年跌1.5%及按季升160%，料純利34.81億人民幣按年跌2%，按季升257%。

大行對網易評級及目標價：

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撰文 : 周兆邦

港股 網易－S（09999）

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