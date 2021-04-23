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【兼職推介】時薪達65元 帝譽服務有限公司請助理客戶關係主任 只需中五程度

理財智慧 15:15 2021/04/23

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兼職的工種五花八門，有時部分兼職也對學歷有一定的門檻，門檻低的工作，時薪又不一定高，今次《兼職推介》帝譽服務有限公司請兼職助理客戶關係主任，時薪65元，只須中五程度，工資如此吸引，你又符合申請資格嗎？

【兼職推介】民政署聘離島區社區幹事 時薪62.1元 有何職責及要求 【下一頁

【兼職推介】無須學歷 和順堂請晚間煎藥員 時薪50至70元 【下一頁

詳情如下：

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申請須知：求職者可電郵(ic@royalelite.com.hk)履歷表給帝譽服務有限公司。如要索取收集個人資料聲明, 請與盧小姐(Email)聯絡。

 

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責任編輯：羅浩濂

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