晉環首推160伙　最平折實1146.1萬元起　一房386呎都要過千萬

相隔約30年，港島區終有全新鐵路上蓋項目供應！路勁地產、平安不動產及港鐵合作發展的黃竹坑站港島南岸第一期晉環，公布首張價單，涉及160伙，涵蓋一房至三房單位，實用面積386平方呎至937平方呎，以最高總折扣率，即18%計，折實價由1146.1萬元起，至最貴2867萬元。路勁地產銷售及市場推廣總監封海倫說，首批單位以「躍動價」推出，周六（24日）開放示範單位，最快下周尾發售。

發展商早前透露，晉環為港島區約30年來首個全新鐵路物業項目，附近又有大型商場，認為市場上難有相似項目可比較，料定價參考南區豪宅，更預告首張價單銀碼或未能夠受惠新按保計劃，即俗稱的「林鄭Plan」，意味入場價逾1,000萬元，最終首批單位折實價全數過千萬。

晉環能以「高價」發售，絕非發展商進取，皆因區內樓價向來貴，就連居屋也不例外，舉例說，今年二月，雅濤閣為例一伙高層戶，實用面積576平方呎，以綠表價875萬元沽出。更重要的是，港鐵南港島綫通車後，黃竹坑已變天，與金鐘商業區僅相隔兩個港鐵站，車程約8分鐘，加上政府力推「起躍港島南」計劃，令黃竹坑變得更吸引。

示範單位相

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另一方面，黃竹坑向來欠缺大型住宅項目，以位於南朗山道8號的金寶花園為例，屋苑早於1985年入伙，提供不足300伙。至於位於惠福道9號的「深灣九號」亦僅提供400逾伙。據中原網上資料顯示，上月平均呎價約29,343元，入場價也要2,200萬元。

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