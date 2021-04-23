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最新失業率回落至6.8% 情況有改善 仍有近26萬人無工開

理財智慧 15:30 2021/04/23

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政府統計處22日公布最新失業數據，失業情況有所改善，比起去年12月至2021年2月的7.2%，回落至今年1月至3月的6.8%。就業不足率亦下跌至3.8%。勞工及福利局局長羅致光評論最新失業數字時指，勞工市場在今年第一季顯著受壓，但是情況隨着本地第四波疫情減退而穩定下來。

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與2020年12月至2021年2月比較，在2021年1月至3月期間，很多主要經濟行業的失業率均見下跌至10.7%，其中零售、住宿及膳食服務業的失業率由14.1%下跌至13.3%；人類保健活動業有相對明顯的跌幅。其他行業的失業率變動不一，但幅度大致輕微。就業不足率方面，下跌主要見於樓房裝飾、修葺及保養業、餐飲服務活動業，以及藝術、娛樂及康樂活動業。
 
總就業人數上升約4,000人至3,614,100人；同期的總勞動人口則增加約2200人，上升至3,873,900人。失業人數減少約1,800人，由261,600人下跌至259,800人；同期的就業不足人數亦由154,600人下跌至148,400人，減少約6,200人。

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羅致光表示，由於不同行業的復甦步伐不一，加上訪港旅遊業依然低迷，勞工市場在短期內或仍會面對挑戰。然而，如果本地疫情持續受控，面向消費者的經濟行業的經營環境將可改善，這應有助紓緩勞工市場的壓力。他指出為加強就業配對，勞工處會強化與有招聘需要的僱主的聯繫，並為不同行業（包括物業管理業、安老服務業等）舉辦更多專題式招聘會協助求職人士就業。

 

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責任編輯：陳楚琨

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