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【Tesla自動駕駛Bug】美媒測試揭Autopilot安全機制弱點　無發現車主離開駕駛座

科技 15:50 2021/04/23

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美媒Consumer Report發佈的測試影片揭露，要暪騙Autopilot檢測十分簡單，即使駕駛座完全無人，也未會顯示駕駛座上是空位的警告，反映安全機制卻相對薄弱。

Tesla電動車近年意外頻生，美國德州日前再有離奇車禍發生，事件造成兩名男子死亡。據當時現場狀況，電動車駕駛座上無人乘坐，目前許多問題仍未釐清，包括Autopilot事故發生前一刻是否啟用。

美媒《消費者報告》（Consumer Report）認為，Tesla在安全措施上仍有不足，於是團隊日前在做好徹底安全防護及私人的封閉道路上進行實驗，期望Tesla正視有關問題。Consumer Report發佈的測試影片揭露，要暪騙Autopilot檢測十分簡單，即使駕駛座完全無人，也未會顯示駕駛座上是空位的警告，反映安全機制卻相對薄弱。惟Tesla並未對此作回應。

測試中，Consumer Report兩位工程師駕駛自己的2020年版Model Y SUV，在封閉的半英里（Mile）跑道上進行測試。他們首先開進賽道並啟動Autopilot，將設定時速設為0，讓車輛完全靜止。然後將一條有重量的鏈綁在軚盤上，模擬駕駛者的手部重量。而接下來有兩項小細節包括：如果駕駛座的安全帶沒扣上或打開車門，Autopilot都會取消，因此他們分別在上車前先把安全帶扣好，以及在完成準備後，從駕駛座移動到副駕座椅上。

移到副駕座椅之後，再透過控制桿將Autopilot時速調高，讓車輛開始前進，而駕駛座完全沒人。結果由實驗發現，即使駕駛座完全沒人，Model Y 仍可以最高約50公里時速，完成將近一公里的賽道。

Consumer Report汽車測試資深主管Jake Fisher表示，Autopilot系統不僅無法確保駕駛是否專注，還完全無法判別到底有沒有駕駛者。

【Tesla車禍奇案】德州Tesla Model S離奇撞車　「無人所駕駛」惹的禍？

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Elon Musk捍衛自家系統　復原數據顯示Autopilot未啟動

此外，Tesla行政總裁Elon Musk本周就該離奇車禍在Twitter上捍衛自家系統，表示截至目前復原的數據，顯示了Autopilot當時並未啟動，而這部車未有購買FSD（全自動駕駛）。Elon Musk表示，標準的Autopilot需要行車線才能開啟，但事故發生的道路上並沒有行車線。

目前整起事故還在調查當中。美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）又表示，Consumer Report揭露的資訊令人擔憂，如果發現不合理安全風險，NHTSA將會採取行動。

責任編輯：張寶燕

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