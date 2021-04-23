《消費者報告》工程人員騙過Tesla技術 無人坐駕駛座下啟動Autopilot功能

美國調查機構《消費者報告》（Consumer Report），指出工程人員能「輕易」騙過Tesla的電動車，在無人坐在駕駛座的情況下，啟動自動駕駛功能。Tesla目前未有就此作回應。

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外媒報導，工程人員以Tesla Model Y SUV 作測試，以一條重錘鏈模擬司機將手放在軚盤上，並將駕駛座的安全帶扣上，車輛根據行車線，在未有司機和未有顯示駕駛座懸空的警告下的，成功啟動Tesla Autopilot功能駕駛。

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研究報告的汽車測試高級主管Jake Fisher表示，Tesla不但在測試中無法辨認司機是否正留意路面情況，更無法知道車輛究竟有沒有駕駛者。

較早前Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）在社交網站曾為Autopilot系統辯護指，早前涉及Tesla的交通意外中，顯示Autopilot在意外前未有啟動，而且涉事司機亦無為車輛購買FSD（自動駕駛）功能，又指道路上未有行車線，根本無法啟動Autopilot功能。

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