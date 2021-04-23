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【阿斯利康疫苗】英血栓個案急增 每百萬劑有8人中招

環球社會熱點 14:43 2021/04/23

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歐盟早前將血栓列為阿斯利康疫苗副作用後，英國並未全面停用阿斯利康疫苗。英國當局周四（22日）表示，英國接種阿斯利康疫苗後出現血栓的個案急升，相等於每接種100萬劑阿斯利康疫苗後，就有近8人出現血栓。

【新冠疫苗】單劑輝瑞或阿斯利康有效率達65% 【下一頁】

英國藥品監管機構表示，接種阿斯利康（Astrazeneca）疫苗後出現血栓的個案，由一周前的100宗急升至168宗。按目前數字計算，英國每接種100萬劑阿斯利康疫苗，就會出現約7.9宗血栓個案。

接種阿斯利康疫苗後出現血栓的死亡個案，由上周的22宗升至32宗。但接種後出現血栓的死亡率就由22%下跌至19%，微跌3個百分點。英國已有2,120萬民眾接種了首劑阿斯利康疫苗，而副作用報告主要集中於接種首劑者。

世衛叫非洲國家留低過期新冠疫苗 【下一頁】

歐洲藥品管理局（European Medicines Agency，簡稱EMA）本月初宣布，血栓及血小板低下是阿斯利康疫苗一種極罕見的副作用。

英國政府顧問委員會其後建議，30歲以下年輕人應改為接種輝瑞（Pfizer）或Moderna疫苗。英國藥品及保健品管理局（MHRA）周四表示，接種阿斯利康疫苗的益處仍大於風險。

責任編輯：鄭錦玲

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