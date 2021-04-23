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奧斯卡收視去年新低 無阻大品牌落廣告 廣告位全數售罄

環球政經 14:04 2021/04/23

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第93屆奧斯卡頒獎禮將於美國時間周日（25/4）舉行。迪士尼廣告銷售公司 （Disney Advertising Sales）宣布，直播頒獎禮的迪士尼旗下美國廣播公司（ABC），直播期間所有廣告位置已經售罄。

Sony再與迪士尼簽電影協議 多部熱門電影下年起Disney+上架下一頁

過往慣例，每年奧斯卡頒獎禮均於二月或三月舉行，但本屆因為新冠疫情及其他安全問題影響，延遲至本周日舉行。

NFL千億美元新播放權協議 亞馬遜每年10億美元入局下一頁

儘管奧斯卡收視每況愈下，去年收視更跌至歷年新低，僅2360萬人觀看，但直播時段的廣告檔期仍然搶手。科技電訊巨企Verizon及綜合旅遊服務網站Expedia將於直播期間發放新廣告企劃，通用汽車旗下電動車品牌 Lyriq 亦會在直播期間播放廣告。

其餘購買了廣告位的品牌包括Google、勞力士、Airbnb、蘋果公司等。
　
Kantar數據顧問公司表示，雖然面對疫情不穩及收視率低迷，ABC無意為奧斯卡廣告位大幅調整價格。根據資料，去年奧斯卡直播時段的30秒廣告位置售價215萬美元，按年同期升9%，ABC從中獲得1.29億美元廣告收入，而今年30秒廣告位，索價200萬美元。

 

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撰文 : 林展鋒

Disney 廣告 奧斯卡 頒獎禮 美國 美元

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