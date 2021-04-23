助在職父母可兼顧家庭　日本研推4天工作周　

本港有不少家庭都是在職人士，同時身兼父母一職，又要照料家中長者，有些在職父母未有請工人打點的話，也可以說是非常忙碌。在日本，為讓職場人士有空餘時間照顧子女和家中長者，當地執政內部正研究調整工作日子至４天的可行性。

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綜合媒體報道，日本年齡介乎15歲至64的生產力人口預料在2030年少於7000萬人，意味當地正面對勞動力縮減問題。為創造新的高生產力環境，日本內閣經濟財政諮詢會議於4月13日提出一周休息3天的方案，即一周工作日子變為4天。政府指出，此方案不單是增加民眾的休息日，而是希望藉改革和創造新的高生產力環境下，令上班族可騰出時間，照顧孩子和長者，而此政策目前仍正與商界討論協商。



據日媒報道，日本的確存有勞動力縮減問題，預計年齡介乎15歲至64歲的生產力人口在2030年跌破7000萬人，因此需要創造一個新的高生產力的工作環境。日本內閣經濟財政諮詢會議於4月13日會談中提出週休3日方案，解決國內少子化和高齡化加速問題。



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責任編輯：黎淑雯

