  • 31°C
香港時間 : 2021423日 (五) 17:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

助在職父母可兼顧家庭　日本研推4天工作周　

環球政經 16:41 2021/04/23

分享：

本港有不少家庭都是在職人士，同時身兼父母一職，又要照料家中長者，有些在職父母未有請工人打點的話，也可以說是非常忙碌。在日本，為讓職場人士有空餘時間照顧子女和家中長者，當地執政內部正研究調整工作日子至４天的可行性。

【移民BB班】有意移居英國曼城？　曼切斯特當地日常生活使費預算一覽：【下一頁

    點擊圖片放大
    +4
    +3

綜合媒體報道，日本年齡介乎15歲至64的生產力人口預料在2030年少於7000萬人，意味當地正面對勞動力縮減問題。為創造新的高生產力環境，日本內閣經濟財政諮詢會議於4月13日提出一周休息3天的方案，即一周工作日子變為4天。政府指出，此方案不單是增加民眾的休息日，而是希望藉改革和創造新的高生產力環境下，令上班族可騰出時間，照顧孩子和長者，而此政策目前仍正與商界討論協商。

據日媒報道，日本的確存有勞動力縮減問題，預計年齡介乎15歲至64歲的生產力人口在2030年跌破7000萬人，因此需要創造一個新的高生產力的工作環境。日本內閣經濟財政諮詢會議於4月13日會談中提出週休3日方案，解決國內少子化和高齡化加速問題。
 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黎淑雯
 

日本 香港 香港經濟日報 編輯 經濟 財務自由 人口 Facebook

上一篇文章

【筍工推介】民政署聘宣傳主任 月薪2.6萬 但要一項特別條件

下一篇文章

【iM Cafe】拜登加稅谷錢出走 恒指突破靠美水？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【網民熱話】港大生炒股一年蝕18萬　戶口結餘3萬大嘆：好頹　網民：我銀行現有嘅錢比你輸剩嘅錢都仲要少
【網民熱話】港大生炒股一年蝕18萬　戶口結餘3萬大嘆：好頹　網民：我銀行現有嘅錢比你輸剩嘅錢都仲要少
【樓市故事】90後新婚夫婦得300萬預算　只好花269萬買153呎納米公屋　代理：客人睇一次樓即扑鎚
【樓市故事】90後新婚夫婦得300萬預算　只好花269萬買153呎納米公屋　代理：客人睇一次樓即扑鎚
【樓市熱話】外父外母住300呎屋 電視冷氣風扇各兩部 外父：很想在廚房廁所裝電視
【樓市熱話】外父外母住300呎屋 電視冷氣風扇各兩部 外父：很想在廚房廁所裝電視
【網民熱話】女友母親要求供緊層樓加女兒名　希望收88萬禮金因「好意頭」　港男：我都冇話要娶佢個女
【網民熱話】女友母親要求供緊層樓加女兒名　希望收88萬禮金因「好意頭」　港男：我都冇話要娶佢個女
【網民熱話】港男月入8萬 人工是女友8倍 抱怨拍拖俾晒錢　網民：你根本睇女友唔起！
【網民熱話】港男月入8萬 人工是女友8倍 抱怨拍拖俾晒錢　網民：你根本睇女友唔起！
【職場熱話】同事無懼疫情突裸辭 對公司無不滿 稱「有料的話總有人請」 網民：佢暗串你未夠料
【職場熱話】同事無懼疫情突裸辭 對公司無不滿 稱「有料的話總有人請」 網民：佢暗串你未夠料